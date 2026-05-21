Црнковић: Хрватска објавила документ који доказује да су кључне фазе пројекта "гурали иза затворених врата"

Предсједник Удружења "Грин тим" из Новог Града Марио Црнковић изјавио је да је извјештај о релазацији програма рада хрватског Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива Нуклеарне електране Кршко директан доказ да је Хрватска већ увелико у овом пројекту.
"Ријеч је о званичном извјештају о реализацији програма рада и финансијском извјештају за 2025. годину, који недвосмислено потврђује да је пројекат на Черкезовцу већ до краја 2025. године далеко одмакао. Док су у Женеви неуспјешно покушавали све увјеравати да ће БиХ бити укључена `довољно рано`, њихов сопствени документ показује да је кључне фазе пројекта Хрватска већ одавно гурала иза затворених врата, без стварног и правовременог укључивања БиХ", рекао је он за Срну.
Црнковић је додао да је Хрватска овај документ објавила са закашњењем од три мјесеца и то одмах ујутро након завршетка суочавања делегација у Женеви.
Према његовим ријечима, из извјештаја се види да је студија утицаја била завршена и послата на завршну рецензију, да је главни пројекат био готово завршен, да су сигурносне анализе већ прегледали стручњаци ИАЕА, док су на локацији већ уклањани објекти и вођене конкретне припреме за транспорт и смјештај радиоактивног отпада.
"То значи да ово више није био `пројекат у почетној фази`, него пројекат који је фактички већ био припремљен за реализацију. Овдје је суштина проблема врло јасна, не можете говорити да ће БиХ и њена јавност бити укључене тамо некад, а да истовремено пројекат већ технички, логистички и институционално доведете скоро до краја", сматра Црнковић.
Он је навео да службени извештај који су објавили у тренутку док се делегација БиХ није вратила из Женеве руши и посљедње темеље одбране коју су неуспјешно покушали презентовати.
"Сами јасно показују и доказују да је пројекат већ био озбиљно припремљен, док су права БиХ и погођене јавности изгурана у каснију, слабију и практично закашњелу фазу", рекао је Црнковић.
Он је додао да је важно правити јасну разлику између оних који, "представљајући се као Хрватска, из властитих интереса гурају радиоактивни отпад на саму границу са БиХ и сусједне земље са којом треба градити добросусједске односе".
"Доста се њих у овом процесу крије иза државе, али прије или касније, мораће одговарати својој земљи, а онда и нама. Наша дужност је да у одбрану права на живот идемо бескомпромисно, без оклијевања пред све међународне адресе, од судова до Уједињених нација", поручио је Црнковић.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране Кршко као и постојећи институцуионални отпад складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ
