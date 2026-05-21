Мијењају се новчанице у БиХ, стижу у новим бојама

Централна банка БиХ донијела је одлуку о обиљежјима и дизајну новчаница конвертибилне марке апоена 10, 20, 50, 100 и 200 КМ. Видљиве су промјене у бојама досадашњих новчаница.
На наличју новчанице од десет КМ, у верзији за ФБиХ, биће мотив стећка Крижевићи. По одлуци из 2011. године, мотив је био стећак Радимља. У верзији за Републику Српску остаје мотив векне хљеба. И даље ће преовладавати нијансе наранџасте и плаве боје. У верзији за ФБиХ остаје портрет Мехмедалије Мака Диздара, а за Српску портрет Алексе Шантића.
На лицу и наличју новчанице апоена 20 КМ преовладаваће различите нијансе сивосмеђе и зелене боје. По ранијој одлуци, преовладава сива боја и смеђа боја у различитим нијансама. Остају портрети Антуна Бранка Шимића (за ФБиХ) и Филипа Вишњића (за Републику Српску), као и мотиви стећка Радимља, односно гусли.
На лицу и наличју новчанице апоена 50 КМ преовладаваће различите нијансе наранџасте и плаве боје. Досад су преовладавале црвена и роза у различитим нијансама. Остају портрети Мусе Ћазима Ћатића и Јована Дучића, као и стећка Згошћа (ФБиХ) и илустрација књиге, наочала и оловке (Република Српска) на наличју.
На лицу и наличју новчанице апоена 100 КМ преовладаваће различите нијансе смеђе и љубичасте боје. Сада преовладава смеђа боја у различитим нијансама уз присутност окер боје. Остају портрети Николе Шопа и Петра Кочића, као и на наличју фрагмет стећка Згошћа, односно мотив књиге, наочала и оловке.
На лицу и наличју новчанице апоена 200 КМ преовладаваће различите нијансе плаве и жуте боје. Досад је преовладавала плава боја са присутном жутом и зеленом бојом. Остаје портрет Иве Андрића и мост на Дрини на наличју. Ова новчаница се наставља штампати у једној верзији.
У одлуци је назначено да новчанице које су у оптицају остају законско средство плаћања, а Централна банка БиХ ће донијети посебне одлуке о штампању и пуштању у оптицај нових новчаница.
