Влада издваја 26 милиона КМ: Привредницима у Српској представљени подстицаји

Аутор:АТВ
Коментари:0
Привредницима у Републици Српској данас су представљени нови подстицаји за развој привреде за које ће Влада Српске и ресорно министарство издвојити 23 милиона КМ.
Привредници сматрају да је ово значајна финансијска подршка за будући рад, већу продуктивност и препознатљивост на домаћем и иностраном тржишту.
Немања Савић, власник фирме која се бави машинском обрадом метала и запошљава око 200 радника, каже да су подстицаји од великог значаја, јер повећавају конкурентност и унапређују производњу.
"Прошле године смо се пријавили и прошли смо за уградњу соларних панела, ове године се пријављујемо када буде објављен јавни позив за набавку најсавременије ЦНЦ обрадног центра вриједног два милиона марака", каже Савић.
У фирми која се бави производњом монтажних и мобилних кућа сматрају да је је важно улагати у привреду и савремене технологије, због чега се редовно пријављује на јавни позив за додјелу подстицаја.
Република Српска
Додик потврдио: Коалиција заједно излази на изборе, СНСД предлаже кандидате
"Такође аплицирали смо прошле године за додјелу средстава за унапређење производње тј. набавили смо обртни сто који нам олакшава и убрзава производњу панела. Пуно нам значи када добијемо средства да унаприједимо производњу", изјавио је привредник Небојша Убипарип.
Влада ће ове године из буџета за подршку привредницима издвојити 23 милиона марака. Поједностављена је и процедура пријаве за подстицаје, преноси РТРС.
"Привредна друштва имају обавезу да доставе предрачун министарству привреде, министарство привреде по службеној дужности даље прикупља све остале документе и резервише средства, и по реализацији коначног пројекта и онолико средстава, колико је резервисани, привредном друштву ће бити исплаћено", навео је Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.
Република Српска
Тришић Бабић: Када Српска гради, ради и инсистира на договору корист имају сви људи у БиХ
Нестабилности на глобалном тржишту значајно се одражавају на економију и развој свих земаља, зато је важно подржати домаћу привреду, наглашавају из Привредне коморе.
"Данас смо у ситуацији када наша привреда има проблема који су дужи низ година евидентни а то је пад индустријске производње и недостатак радне снагеу таквим околностима подстицаји су веома значајни како би се одржала наша економска активност. Наша оријентација и мишљење да кроз ове подстицаје и гаранцију нашој привреди да јача конкурентнист и способност", рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Вишемилионски подстицаји привредницима представљају још један доказ оријентисаности Владе и ресорног министарства да буду подршка малим и средњим предузетницима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
00
15
59
15
56
15
54
15
53
Тренутно на програму