Logo
Large banner

Спасовданска литија окупила велики број вјерника у Бањалуци

Аутор:

АТВ
21.05.2026 12:03

Коментари:

0
Спасовданска литија у Бањалуци Дна града званичници
Фото: ATV

Након Свете архијерејске литургије, око Храма Христа Спаситеља услиједила је спасовданска литија.

Светој архијерејској литургији у бањалучком Храму Христа Спаситеља присуствовали су највиши званичници Републике Српске и велики број вјерника.

Спасовданска литија

Богослужењу су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, као и градоначелник Драшко Станивуковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Спасовдан

Бањалука

Спасовданска литија

Званичници Републике Српске

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Највиши званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији у бањалучком Храму Христа Спаситеља поводом крсне славе града Бањалука – Спасовдана.

Бања Лука

Највиши званичници Српске на литургији поводом крсне славе града Бањалука

1 ч

0
Сједница Главног одбора СНСД-а у Бањалуци

Бања Лука

Сједница Главног одбора СНСД-а у Бањалуци

4 ч

0
Бањалука град Храм центар тробојка

Бања Лука

Обиљежавање славе града Бањалука, присуствује Минић

4 ч

0
Празничним бденијем у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци је почело обиљежавање Спасовдана, крсне славе града и овог храма.

Бања Лука

Празнично бденије у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци

15 ч

0

  • Најновије

12

50

Захарова о генералу Младићу: Нечовјечност Механизма, гдје су сада невладине организације и европски извјестиоци

12

47

Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

12

44

Цијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

12

36

Упуцан познати угоститељ у Београду

12

22

Ево због чега Слоба Васић неће бити пуштен из психијатријске установе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner