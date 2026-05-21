Обиљежавање славе града Бањалука, присуствује Минић

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бањалука ће данас у духу традиције обиљежити крсну славу града Вазнесење Господње - Спасовдан.
Тим поводом у Храму Христа Спаситеља биће служена Света архијерејска литургија, након које слиједи спасовданска литија.
Свечаности ће од 10.30 часова присуствовати предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Програм ће бити настављен у вечерњим часовима на шеталишту поред Храма, а уз богату трпезу и пратећи садржај биће проглашени побједници избора за најбољу славску погачу и ракију.
Увече је планирано и гусларско вече у организацији Школе гусала "Сандић".
Обиљежавање Спасовдана, крсне славе града и Храма Христа Спаситеља, почело је синоћ
празничним бденијем у порти храма, гдје је потом концерт одржало Српско пјевачко друштво "Јединство".
У Кући Милановића потом је отворена изложба сликара Перице Ивановића, инспирисана мотивима православних манастира, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
11 ч0
Бања Лука
14 ч1
Бања Лука
15 ч0
Бања Лука
18 ч0
Најновије
Тренутно на програму