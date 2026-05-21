Обиљежавање славе града Бањалука, присуствује Минић

Аутор:

АТВ
21.05.2026 08:00

Фото: Ustupljena fotografija
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалука ће данас у духу традиције обиљежити крсну славу града Вазнесење Господње - Спасовдан.

Тим поводом у Храму Христа Спаситеља биће служена Света архијерејска литургија, након које слиједи спасовданска литија.

Свечаности ће од 10.30 часова присуствовати предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Програм ће бити настављен у вечерњим часовима на шеталишту поред Храма, а уз богату трпезу и пратећи садржај биће проглашени побједници избора за најбољу славску погачу и ракију.

Увече је планирано и гусларско вече у организацији Школе гусала "Сандић".

Обиљежавање Спасовдана, крсне славе града и Храма Христа Спаситеља, почело је синоћ

празничним бденијем у порти храма, гд‌је је потом концерт одржало Српско пјевачко друштво "Јединство".

У Кући Милановића потом је отворена изложба сликара Перице Ивановића, инспирисана мотивима православних манастира, преноси Срна.

