Имају ли радници право на штрајк? Суд одлучује

АТВ
21.05.2026 08:58

Људи штрајкују
Фото: Life Matters/Pexels

Међународни суд правде у Хагу у четвртак би требао објавити савјетодавно мишљење о праву на штрајк, које би могло разјаснити да ли радници законито могу обуставити рад.

За мишљење је затражен одговор на спор унутар Међународне организације рада, агенције Уједињених нација, о томе даје ли једна од њених конвенција радницима право на штрајк. То питање је суду упућено 2023. године.

Конвенцију је ратификовало 158 држава и уграђена је у стандарде рада Уједињених нација, смјернице Организације за економску сарадњу и развој те међународне трговинске споразуме. Сједињене Америчке Државе јесу чланица Међународне организације рада, али нису ратификовале ту конвенцију.

Иако савјетодавна мишљења Међународног суда правде нису правно обавезујућа, она имају велику тежину, па би одлука могла имати глобалан утјецај на прописе о раду. Поједине агенције УН-а могу од суда тражити тумачење правних питања кроз оваква мишљења.

Суд је током рочишта у октобру саслушао представнике 18 држава и пет међународних организација, међу њима и Међународне организације рада, док су друге земље доставиле писане аргументе. Већина учесника подржала је право на штрајк.

Прошле године исти суд је у још једном значајном савјетодавном мишљењу навео да би државе могле кршити међународно право ако не подузму мјере за заштиту планете од климатских промјена.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Штрајк

Међународни суд правде

Хаг

