Аустралија се суочава са највећом епидемијом дифтерије у задњих неколико деценија

Аутор:АТВ
Коментари:0
Аустралија се вјероватно суочава са „највећом епидемијом дифтерије“ у посљедњих неколико деценија, упозорио је аустралијски министар здравља, док се истрага о могућем смртном случају повезаном са овом болешћу наставља.
Марк Батлер је за Национални радио Еј-Би-Си рекао да су скоро сви случајеви потенцијално смртоносне инфекције, која може изазвати ожиљке и респираторне болести, пријављени међу староседелачким становништвом Аустралије. Епидемија је концентрисана на Северној територији Аустралије, али је Батлер упозорио да се „шири“ на нова подручја.
Дифтерија је заразна болест која погађа нос и грло, а понекад и кожу. Болест је ријетка јер се одојчад и дјеца рутински вакцинишу у развијеним земљама од 1940-их. Међутим, постоји мали ризик од инфекције приликом путовања у одређене дијелове свијета.
Најбољи начин да се заштитите током путовања јесте да будете потпуно вакцинисани против дифтерије. Дифтерија може бити озбиљна болест, а понекад и смртоносна, посебно код дјеце, ако се не лијечи благовремено. Иако је вакцина против дифтерије доступна, одраслима су потребне бустер дозе како би одржали имунитет.
Дебели сиво-бели слој који може покрити задњи дио грла, носа и језика
Грозница
Бол у грлу
Отечене жлезде у врату
Тешкоће са дисањем и гутањем
Ако је у питању кутана дифтерија, може изазвати пликове испуњене гнојем и велике чиреве окружене црвеном, болном кожом.
Аустралија је увела програм вакцинације у школама 1932. године.
Батлер је рекао да је аустралијска влада појачала напоре за вакцинацију и да ради на томе да се више вакцина достави погођеним подручјима. Иако је било извјештаја о смртном случају повезаном са болешћу, министар је рекао да влада Северне територије „још увијек истражује“, али је додао да „нема сумње да је ситуација озбиљна“.
Најновији подаци Националног система за надзор болести које се морају пријавити показују да је ове године било стотине случајева, укључујући 133 на Сјеверној територији и 82 у Западној Аустралији. Аустралијанцима се сада савјетује да размотре вакцинацију ако путују у подручја са већим ризиком и нису примили вакцину против дифтерије у посљедњих пет година.
Свијет
Хорор мистерија у Великој Британији: Пронађена тијела три жене
Број случајева дифтерије у Аустралији значајно је опао од увођења програма вакцинације школа 1932. године, када је пријављено више од 14.000 случајева болести. Према подацима Аустралијског института за здравље и добробит, више од 90 одсто аустралијске дјеце је вакцинисано против дифтерије од 2000. године, а до 2023. године вакцинисано је 94 одсто петогодишњака.
Избијање дифтерије у Аустралији долази у вријеме глобалне забринутости због наглог пораста случајева еболе у Африци и недавне епидемије смртоносног хантавируса на крузеру, која је привукла широку пажњу јавности.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 д0
Хроника
5 д0
Свијет
5 д0
Остали спортови
6 д0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Тренутно на програму