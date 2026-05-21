Метеоролози подигли узбуну: Ово би могао бити најгори топлотни талас у модерној историји

Супер Ел Нињо представља изразито снажан облик климатског феномена Ел Нињо током којег долази до неуобичајено високог загријавања Тихог океана
Нова упозорења климатолога изазвала су забринутост широм свијета. Стручњаци упозоравају да би већ наредних година Земљу могао погодити снажан „Супер Ел Нињо“, климатски феномен који доноси екстремне врућине, суше, али и разорне поплаве и пожаре. Метеоролози сматрају да би управо 2026. и 2027. година могле оборити све досадашње температурне рекорде. Према наводима њемачког Билда (Bild), Свјетска метеоролошка организација (World Meteorological Organization — WMO) упозорава да би се од средине ове године могао развити нови Ел Нињо феномен, што би могло значајно утицати на температуре и обрасце падавина широм планете.
Климатолог Данијел Свејн (Daniel Swain) са Калифорнијског института за водне ресурсе сматра да би управо 2026. и 2027. могле постати најтоплије године откад постоје мјерења. Слично упозорење дао је и метеоролог те климатски стручњак Џеф Берардели (Jeff Berardelli), који је за америчку телевизију ВФЛА-ТВ (WFLA-TV) изјавио: „Мислим да ћемо свједочити временским појавама какве модерна историја још није видјела.“
Супер Ел Нињо представља изразито снажан облик климатског феномена Ел Нињо током којег долази до неуобичајено високог загријавања Тихог океана. Такве промјене потом могу изазвати потпуни поремећај временских прилика широм свијета, од екстремних топлотних таласа и дуготрајних суша па све до обилних киша и катастрофалних поплава. Како пише Билд, стручњаци упозоравају да су посљедице већ сада видљиве у појединим дијеловима Европе, гдје су тла изразито исушена након дугих периода без озбиљнијих падавина.
Посљедњи Ел Нињо забиљежен је током 2023. и 2024. године, а према извјештајима WMO-а управо је тај феномен допринио томе да 2024. постане најтоплија година од почетка службених мјерења. Климатски научник Карло Буонтемпо (Carlo Buontempo) упозорава да би нови температурни рекорди могли пасти већ сљедеће године. Још забрињавајуће прогнозе долазе од климатолога Тиде Семлера (Tido Semmler) из ирске метеоролошке службе. Он сматра да би посљедице новог Ел Ниња могле бити још снажније током 2027. године јер атмосфери треба одређено вријеме да реагује на промјене у Пацифику.
„Ако се Ел Нињо развије током друге половине 2026, постоји повећани ризик да 2027. постане година рекордних врућина“, упозорио је Семлер. Стручњаци посебно страхују од све већег ризика катастрофалних шумских пожара. Теодор Кипинг (Theodore Keeping) са Империјал колеџа у Лондону (Imperial College London) упозорава да би снажан Ел Нињо могао повећати могућност екстремних суша и топлотних удара у Аустралији, Канади, САД-у и амазонској прашуми. У случају развоја изразито снажног Супер Ел Ниња, стручњаци не искључују могућност да свијет уђе у период најопаснијих временских екстрема у модерној историји.
Метеоролошки портал Север ведер Јуроп (Severe Weather Europe) наводи да Европу већ крајем маја очекује нагли преокрет времена. Након неуобичајено хладног продора арктичког ваздуха, над великим дијелом континента развија се снажна топлотна купола која заробљава врућ ваздух и доноси екстремно високе температуре.
Према њиховим прогнозама, температуре би у Шпанији и Португалу могле достизати и више од 35 степени, док ће се врло топао ваздух постепено ширити према Француској, Њемачкој, Великој Британији, али и према Балкану. Поједини дијелови Европе могли би бити и до 15 степени топлији од просјека за крај маја. Метеоролози упозоравају да овакве топлотне куполе често стоје иза рекордних топлотних таласа, суша и великих пожара, а због дуготрајног задржавања врућине могу представљати озбиљан ризик за здравље људи, посебно старијих особа и хроничних болесника.
(Вечерњи)
