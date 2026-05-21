Више улица и насеља данас без струје

АТВ
21.05.2026 06:54

Стубови за струју.
Због радова на електромрежи без струје ће данас од 8.30 до 10.30 часова бити дио Булевара војводе Степе Степановића, саопштили су из "Електрокрајине".

Додали су да напајања електричном енергијом неће бити ни у дијелу насеља Мишин Хан од девет до 15 часова.

"Струје неће бити ни у дијеловима улица Илије Гарашанина, Мајора Драге Бајаловића, Мире Цикоте, Хајдук Вељка, Луке Вукаловића, Књаза Милоша, Милана Цвијетића, Бранка Пердува, Пољског партизанског батаљона и Саве Текелије те у дијелу насеља Петрићевац од 10.30 до 12 часова", навели су они.

Од 11 до 13 часова, како кажу, напајања електричном енергијом неће бити у дијеловима улица Крајишких бригада и Ранка Шипке.

"Без струје ће бити и улица Краља Александра Првог Карађорђевића од девет до 14 часова", казали су из овог предузећа.

