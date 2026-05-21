Данас комеморација Добрили Кукољ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Комеморација поводом смрти бившег затвореника усташког логора Јасеновац и дугогодишњег предсједника бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата, Добриле Кукољ, биће одржана данас у Банском двору у Бањалуци.
Добрила Кукољ преминула је јуче у 94. години у Бањалуци.
Као дјевојчица одведена је у логор Јасеновац у којем је била затворена три мјесеца.
Усташе су јој уништиле дјетињство, живот и породицу, преноси Срна.
Цијели живот неуморно је говорила о страдању српског народа. Комеморацији ће присуствовати предсједник Републике Српске Синиша Каран и премијер Саво Минић.
