Хороскоп за 21. мај: Овнове очекује расправа, Ваге у потпуном складу

Аутор:АТВ
Шта нам звијезде доносе данас?
Ован
Очекује вас расправа са надређенима око расподјеле буџета, али ћете успјети да изборите своје захтјеве. На емотивном плану, заједнички излет у природу донијеће вам свјежину, док слободни преко пријатеља упознају шармантну особу из свијета умјетности. Пазите на исхрану.
Бик
Дан је идеалан за креативно изражавање и представљање нових идеја. Партнер вас изненађује позивом на романтичну вечеру у новоотворени ресторан, док слободни добијају позив од особе из прошлости. Избјегавајте предуго сједење.
Близанци
Добићете важне вијести из иностранства које могу потпуно промијенити ток каријере. Између вас и вољене особе долази до мањег захлађења због обавеза, док слободни уживају у необавезном дописивању са особом коју су срели у комшилуку. Потребно вам је више сна.
Рак
На послу вас очекује мирнији дан, што ће вам омогућити да завршите заостале обавезе. Вољена особа ће тражити ваш савјет у вези са важном одлуком, док слободне очекује узбудљив флерт током вечерњег изласка са друштвом. Уносите више витамина Ц.
Лав
Финансијска ситуација се поправља захваљујући успјешно склопљеном послу. Однос са партнером је пун топлоте и разумијевања, док слободни привлаче пажњу особе која се бави сличним хобијем. Могућа је главобоља.
Дјевица
Имаћете утисак да колеге не прате ваш темпо, па ћете морати да покажете стрпљење. Вољена особа предлаже да заједно упишете неки курс или кренете на рекреацију, док слободни добијају комплимент од некога кога дуго сматрају само познаником. Чувајте се прехладе.
Вага
Успјешно ћете ријешити један проблем који вас је оптерећивао данима. На емотивном пољу влада потпуни склад, па ћете уживати у тихим заједничким тренуцима, док слободни привлаче занимљиве погледе на јавном мјесту. Посветите се физичкој активности.
Шкорпија
Пред вама је одлична пословна прилика за сарадњу са дугогодишњим пријатељом која обећава добар профит. Партнер вам отворено показује колико му значите, док слободни на забави срећу особу која ће их фасцинирати својим размишљањем. Више се одмарајте.
Стријелац
Фокус ће вам бити на реорганизацији радног простора, што ће вам донијети нови налет енергије. Са партнером долази до искрене размјене мишљења о будућим плановима, док слободни преко пословних контаката улазе у врло интригантну комуникацију. Смањите унос слаткиша.
Јарац
Похвала коју ћете добити од колеге из другог сектора подићи ће вам самопоуздање и отворити нова врата. Вољена особа планира изненађење за викенд, док слободни могу очекивати занимљиву поруку на друштвеним мрежама. Могући су проблеми са леђима.
Водолија
Мораћете брзо да реагујете и промијените план рада због изненадних проблема на послу. Партнер показује велику жељу да вам помогне око породичних обавеза, док слободни уживају у слободи и не желе да се везују. Могућа је напетост у мишићима, пише Глас Српске.
Рибе
Добијате понуду да пређете на боље плаћено радно мјесто унутар исте компаније. У емотивним односима вријеме је да заједно донесете једну важну одлуку, док слободне очекује необичан сусрет у књижари. Пуни сте позитивне енергије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
