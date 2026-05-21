Снажан земљотрес погодио Италију

21.05.2026 07:18

Земљотрес магнитуде 4,4 погодио Напуљ у Италији јутрос у 5.51 сати. Епицентар земљотреса био је 15 километара југозападно од града, а за сада нема пријављене штете.

Земљотрес магнитуде 4,4 степени по Рихтеровој скали погодио је јутрос у 5.51 сати регион Напуља у Италији.

Јак земљотрес осјетили су становници Напуља и околних градова, преноси агенција Анса. До сада није пријављена никаква штета на објектима.

Према подацима Евро-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), епицентар земљотреса забиљежен је на три километра дубине, 15 километара југозападно од Напуља, преноси Танјуг.

