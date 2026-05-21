Неидентификована супстанца у Новом Мексику: Припадници хитне службе у карантину

Троје мртвих и више од 10 припадника хитних служби стављено је у карантин у Новом Мексику због непознате супстанце у руралној кући. Два спасиоца су у тешком стању.
Троје људи пронађено је мртво, а више од 10 припадника хитних служби стављено је у карантин након изложености неидентификованој супстанци, пошто су позвани у руралну кућу у Новом Мексику због сумње на предозирање дрогом, саопштиле су власти.
Полиција државе Нови Мексико саопштила је да су три од четири особе које су пронађене без свијести у кући источно од Албукеркија преминуле, док је четврта особа лечена у болници у Албукеркију, преноси АП. Током интервенције, власти су саопштиле да је 18 припадника хитних служби било изложено супстанци и почело да осјећа симптоме попут мучнине и вртоглавице.
Сви припадници су превезени у Универзитетску болницу Нови Мексико, гдје су под надзором у карантину, док су два припадника хитне службе у тешком стању, саопштила је полиција Нови Мексико. Ватрогасно-спасилачке службе Албукеркија за опасне материје помагале су на лицу мјеста у Маунтинери, руралној заједници, у напорима да идентификују супстанцу.
"Тренутно, истражитељи вјерују да се супстанца може пренијети контактом и не вјерују да се преноси ваздухом", наводи се у саопштењу и додаје да нема пријетње по јавност, као и да је око куће постављен периметар, преноси Танјуг.
