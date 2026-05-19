Епидемија се нагло шири, најмање 118 мртвих

Аутор:

АТВ
19.05.2026 07:59

Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jerome Delay, File

Епидемија еболе у ​​Демократској Републици Конго однијела је животе најмање 118 људи, а заразило је више од 390, саопштили су локални званичници. Портпарол конгоанске владе потврдио је да се епидемија шири на нова подручја.

У суседној Уганди, према подацима америчких Центара за контролу и превенцију болести (CDC), потврђена су два случаја и један смртни случај. Свјетска здравствена организација (СЗО) прогласила је ову епидемију, изазвану сојем вируса еболе Бундибугјо, кризом јавног здравља од међународног значаја, пише BBC .

Како се смртоносна епидемија шири, конгоанска влада покушава да умири јавност, истичући да њени тимови вриједно раде на праћењу и истрази сумњивих случајева и да нема разлога за панику. Међутим, забринутост расте јер су нови случајеви потврђени у подручјима као што су Њакунде у провинцији Итури, Бутемба у Северном Кивуу и град Гома.

Међу зараженима је и амерички љекар који ради у ДР Конгу, што су потврдили ЦДЦ и медицинска мисионарска организација за коју је радио. Он ће бити пребачен авионом у Њемчку на лијечење, јавио је ЦБС њуз, амерички партнер ББЦ-ја.

Амерички грађани погођени епидемијом

Иако ЦДЦ није објавио идентитет заражене особе, медицинска мисионарска организација Серж је потврдила да је њихов љекар, Питер Стафорд, позитиван на еболу. Његова супруга, др Ребека Стафорд, и још једна колегиница били су изложени вирусу док су лијечили пацијенте, али немају симптоме и налазе се у карантину, саопштила је организација.

Према изворима CBS News-а, најмање шест америчких грађана је било изложено вирусу еболе у ​​Демократској Републици Конго. CDC је саопштио да подржава „безбједну евакуацију малог броја Американаца који су директно погођени“, али није прецизирао колико.

Здравствени портал STAT, позивајући се на своје изворе, извјештава да америчка влада организује транспорт мале групе Американаца на безбједну локацију за карантин, вјероватно у америчку војну базу у Њемачкој, али ова информација није званично потврђена. На конференцији за новинаре у недјељу, CDC је одбио да директно одговори на питања о погођеним америчким грађанима.

Америчке мјере за спрјечавање ширења болести

Америчка агенција за јавно здравље саопштила је у понедјељак да је ризик за Сједињене Државе релативно низак, али је најавила низ мјера за спријечавање уласка болести у земљу. Мјере укључују провјеру путника који долазе из погођених подручја и ограничавање уласка за све који немају амерички пасош, а били су у Уганди, ДР Конгу или Јужном Судану у посљедњих 21 дан.

ЦДЦ је најавио сарадњу са авио-компанијама како би се пратили контакти путника, као и повећање капацитета за тестирање и припремљености болница. Сједињене Државе су такође издале највиши ниво упозорења 4, саветујући да се не путује у ДР Конго.

Упозорење СЗО и подсјетник на прошле епидемије

Свјетска здравствена организација (СЗО) процијенила је да епидемија у источноконгоанској провинцији Итури представља кризу јавног здравља од међународног значаја, али још увијек не испуњава критеријуме за проглашење пандемије.

Упркос томе, агенција је упозорила да би прави обим епидемије могао бити „много већи“ од пријављених бројки и да постоји значајан ризик од локалног и регионалног ширења.

Поређења ради, током највеће епидемије еболе у ​​Западној Африци од 2014. до 2016. године, заражено је више од 28.600 људи. Та епидемија, највећа од открића вируса 1976. године, проширила се на Гвинеју, Сијера Леоне, Сједињене Америчке Државе, Уједињено Краљевство и Италију и однела 11.325 живота.

Апел стручњака: Поштовање мјера је кључно

Жан Касеја, шеф Афричких центара за контролу и превенцију болести, раније је за Би-Би-Си рекао да се број сумњивих случајева приближава 400. Нагласио је да је, у одсуству вакцине и ефикасних лијекова, кључно да се становништво придржава мјера јавног здравља, посебно смјерница за сахрањивање жртава еболе.

„Не желимо да се људи заразе на сахранама“, рекао је за програм Newsday на Свјетском сервису Би-Би-Сија. Традиционални погребни обичаји, који укључују прање тијела покојника, били су један од главних узрока ширења инфекције током велике епидемије прије више од деценије.

Реакције суседних земаља

СЗО је савјетовала ДР Конго и Уганду, земље са потврђеним случајевима, да спроведу прекогранично тестирање како би спречиле даље ширење вируса. Такође је позвао суседне земље да „побољшају своју припремљеност и спремност“ и појачају надзор у здравственим установама и локалним заједницама.

Суседна Руанда је најавила да ће појачати контроле дуж границе са ДР Конгом као „мјеру предострожности“, док је Нигерија саопштила да „пажљиво прати ситуацију“.

(индекс)

