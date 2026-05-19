Гвардиола напушта Сити? Енглези већ пишу шта се крије иза одлуке

19.05.2026 08:34

Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета
Фото: Tanjug / AP / Martin Rickett

Пеп Гвардиола наводно је обавијестио челнике Манчестер Ситија да ће на крају сезоне напустити клуб, пишу британски медији.

Каталонски стручњак има уговор до 2027. године, али енглески медији пишу да ће дуели против Борнмута и Астон Виле бити његови посљедњи на клупи Грађана.

Чим се информација појавила, на Острву су почела нагађања да одлука долази у тренутку великог притиска због случаја око наводних 115 кршења финансијских правила Премијер лиге.

Атлетик наводи да би евентуалне санкције могле бити веома озбиљне, укључујући чак испадање из лиге или избацивање из европских такмичења.

Гвардиола је за десет година на Етихаду промијенио историју клуба, освојио Лигу шампиона, шест титула првака Енглеске, три ФА купа, пет Лига купова и три Комјунити шилда.

Његова наредна дестинација још није позната, али се све више спомиње Италија, па чак и репрезентација “Азура” након новог неуспјеха и пропуштеног Свјетског првенства.

