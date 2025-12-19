Гвардиола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити

Извор:
Танјуг
19.12.2025
14:55
Тренер Манчестер Ситија Пеп Гвардиола одговорио је данас саркастично на писања појединих медија да ће ускоро напустити "грађане" и рекао да ће отићи из клуба када буде имао 75 или 76 година.
- У посљедње три или четири године, сваки пут у одређеном периоду ме питате о мојој будућности. Тако да, прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити. Остало ми је још 18 мјесеци уговора. Веома сам одушевљен, срећан и узбуђен због развоја тима - рекао је Шпанац на данашњој конференцији за медије.
Гвардиола (54) је на клупи "грађана" од 2016. године. Са клубом је освојио Лигу шампиона, шест Премијер лига, два ФА и четири Лига Купа, Свјетско клупско првенство и Суперкуп Европе.
Манчестер Сити је тренутно други на табели Премијер лиге са два бода мање од лидера Арсенала.
