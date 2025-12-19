Logo
Large banner

Гвардиола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити

Извор:

Танјуг

19.12.2025

14:55

Коментари:

0
Гвардиола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити
Фото: Tanjug/AP/Ian Walton

Тренер Манчестер Ситија Пеп Гвардиола одговорио је данас саркастично на писања појединих медија да ће ускоро напустити "грађане" и рекао да ће отићи из клуба када буде имао 75 или 76 година.

- У посљедње три или четири године, сваки пут у одређеном периоду ме питате о мојој будућности. Тако да, прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити. Остало ми је још 18 мјесеци уговора. Веома сам одушевљен, срећан и узбуђен због развоја тима - рекао је Шпанац на данашњој конференцији за медије.

Гвардиола (54) је на клупи "грађана" од 2016. године. Са клубом је освојио Лигу шампиона, шест Премијер лига, два ФА и четири Лига Купа, Свјетско клупско првенство и Суперкуп Европе.

Манчестер Сити је тренутно други на табели Премијер лиге са два бода мање од лидера Арсенала.

Подијели:

Тагови:

Pep Gvardiola

fudbal

trener

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

Фудбал

Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

1 д

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Погинуо фудбалер у стравичној несрећи

1 д

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија: Фудбалер (21) погинуо у саобраћајној несрећи

2 д

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

2 д

0

Више из рубрике

Вујадин Савић на прагу великог клуба

Фудбал

Вујадин Савић на прагу великог клуба

6 ч

0
Зрињски

Фудбал

Какав делиријум: Зрињски осигурао европско прољеће

17 ч

0
ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

Фудбал

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

1 д

0
Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

Фудбал

Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

16

29

Бруталан напад на полицајца током ноћне интервенције

16

20

Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

16

19

Додик: За уређење Дома "Рада Врањешевић" биће обезбијеђено 100.000 КМ

16

15

Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner