ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

Фудбалска репрезентација Русије суспендована је из свих такмичења УЕФА од када је почео сукоб у Украјини, а сада би могло да дође до укидања ове одлуке.
За почетак, Русија би се у међународни фудбал могла вратити кроз млађе категорије пошто се сматра да млади фудбалери нису криви због политичких дешавања и да их зато не треба додатно кажњавати. Тако би Русија могла да буде укључена у ново такмичење које ће ФИФА организовати наредне године за фудбалере млађе од 16 година, преноси Мондо.
За сада и даље нема званичне потврде, али има јаких индиција да ће ФИФА помиловати Русију која је ван свих такмичења још од 2022. године, када су међународне фудбалске организације стале на страну Украјине.
''Подржавамо спортисте, поготово младе, који би требало да учествују на међународним такмичењима, без обзира на политичку ситуацију у њиховим земљама. Спорт нам даје наду да сви могу поштовати једнака правила'', рекао је Инфантино прошле седмице на Олимпијском скупу у Лозани.
Подсјетимо, сукоб у Украјини и даље је далеко од завршеног, међутим фудбалери из Русије ће бити поштеђени нових санкција.
