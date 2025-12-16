Logo
Огласио се Партизан након што га је ФИФА суспендовала

Извор:

АТВ

16.12.2025

17:16

Огласио се Партизан након што га је ФИФА суспендовала

Фудбалски клуб Партизан се огласио саопштењем поводом суспензије ФИФА.

Поводом информације о суспензији регистрације нових играча изречене од стране Међународне фудбалске федерације (ФИФА), Фудбалски клуб Партизан обавјештава јавност о сљедећем:

"Фудбалски клуб Партизан је са одлуком ФИФА упознат још прије два мјесеца, у моменту када је предметни спор и званично окончан. Ријеч је о административној мјери која произилази из поступка везаног за раније преузете уговорне обавезе из претходног периода.

У том контексту, ФК Партизан подсећа да је играч Патрик Андраде наступао за клуб у периоду од љета 2022. до љета 2023. године.

Клуб наглашава да се наведена суспензија не односи на такмичарски статус ФК Партизан, нити утиче на учешће екипе у домаћем такмичењу.

Обавјештавамо јавност да се ради о привременој мјери и да клуб наставља да нормално функционише. Суспензија је на снази до тренутка уплате дуговања према поменутом играчу, а иста ће бити укинута моментом измирења наведеног дуга, што ће се и десити прије зимског прелазног рока, чиме се омогућава наставак регистрације нових играча".

ФК Партизан

Fifa

суспензија

Казна

