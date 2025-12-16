ПСЖ мора да исплати Мбапеа 60 милиона евра

Извор:
Б92
16.12.2025
14:13
Коментари:0
Пари Сен Жермен је судском одлуком обавезан да исплати Килијану Мбапеу 60 милиона евра (око 52,5 милиона фунти) на име неисплаћених плата и бонуса, одлучио је француски суд.
Мбапе је у новембру изнио спор пред Радни суд у Паризу, потражујући чак 263 милиона евра од свог бившег клуба, чиме је окончан вишемјесечни правни рат између двије стране.
Француски репрезентативац и садашњи нападач Реал Мадрида тврдио је да му ПСЖ дугује 55 милиона евра неисплаћених зарада, као и додатну одштету због кршења уговора и лошег третмана од стране клуба.
Парижани су, с друге стране, узвратили контра-тужбом тешком 240 милиона евра, тражећи надокнаду због пропалог трансфера Мбапеа у саудијски Ал Хилал 2023. године, који је требало да износи чак 300 милиона евра.
Суд је, међутим, пресудио да Мбапе има право само на дио траженог износа.
Утврђено је да ПСЖ није исплатио три мјесечне плате у периоду од априла до јуна 2024. године, као ни етички бонус и бонус за потпис уговора који су били предвиђени његовим уговором.
На основу тога, клуб из Париза мора да исплати укупно 60 милиона евра.
Мбапеов правни заступник, Фредерик Касероу, изјавио је да је пресуда очекивана:
"Задовољни смо овом одлуком. Ово је епилог који се и могао очекивати када плате нису исплаћиване", рекао је он.
Килијан Мбапе је у лето 2024. године напустио ПСЖ као слободан играч и потписао за Реал Мадрид, чиме је окончана једна од најбурнијих епоха у историји париског клуба.
Његов трансфер без обештећења додатно је продубио сукоб са ПСЖ-ом, који је сада добио и судски епилог – у корист једног од најбољих фудбалера света.
Најновије
Најчитаније
15
38
15
36
15
32
15
28
15
25
Тренутно на програму