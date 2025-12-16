Logo
Large banner

ПСЖ мора да исплати Мбапеа 60 милиона евра

Извор:

Б92

16.12.2025

14:13

Коментари:

0
ПСЖ мора да исплати Мбапеа 60 милиона евра
Фото: Tanjug/AP/Alikhan Sariyev

Пари Сен Жермен је судском одлуком обавезан да исплати Килијану Мбапеу 60 милиона евра (око 52,5 милиона фунти) на име неисплаћених плата и бонуса, одлучио је француски суд.

Мбапе је у новембру изнио спор пред Радни суд у Паризу, потражујући чак 263 милиона евра од свог бившег клуба, чиме је окончан вишемјесечни правни рат између двије стране.

Мбапе тражио 263 милиона, ПСЖ узвратио тужбом

Француски репрезентативац и садашњи нападач Реал Мадрида тврдио је да му ПСЖ дугује 55 милиона евра неисплаћених зарада, као и додатну одштету због кршења уговора и лошег третмана од стране клуба.

Парижани су, с друге стране, узвратили контра-тужбом тешком 240 милиона евра, тражећи надокнаду због пропалог трансфера Мбапеа у саудијски Ал Хилал 2023. године, који је требало да износи чак 300 милиона евра.

Суд: ПСЖ није исплатио три месечне плате и бонусе

Суд је, међутим, пресудио да Мбапе има право само на дио траженог износа.

Утврђено је да ПСЖ није исплатио три мјесечне плате у периоду од априла до јуна 2024. године, као ни етички бонус и бонус за потпис уговора који су били предвиђени његовим уговором.

На основу тога, клуб из Париза мора да исплати укупно 60 милиона евра.

Задовољство у Мбапеовом табору

Мбапеов правни заступник, Фредерик Касероу, изјавио је да је пресуда очекивана:

"Задовољни смо овом одлуком. Ово је епилог који се и могао очекивати када плате нису исплаћиване", рекао је он.

Одлазак без обештећења у Реал Мадрид

Килијан Мбапе је у лето 2024. године напустио ПСЖ као слободан играч и потписао за Реал Мадрид, чиме је окончана једна од најбурнијих епоха у историји париског клуба.

Његов трансфер без обештећења додатно је продубио сукоб са ПСЖ-ом, који је сада добио и судски епилог – у корист једног од најбољих фудбалера света.

Подијели:

Тагови:

Килијан Ембапе

PSŽ

dug

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пропао трансфер Александра Митровића

Фудбал

Пропао трансфер Александра Митровића

1 д

0
ФИФА објавила важну вијест

Фудбал

ФИФА објавила важну вијест

1 д

0
Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

Фудбал

Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

2 д

0
Вицо Зељковић за АТВ: Инфраструктура остаје приоритет ФС Републике Српске

Фудбал

Вицо Зељковић за АТВ: Инфраструктура остаје приоритет ФС Републике Српске

3 д

0

Више из рубрике

ФИФА суспендовала Партизан

Фудбал

ФИФА суспендовала Партизан

2 ч

0
Душан Влаховић има договор са новим тимом!

Фудбал

Душан Влаховић има договор са новим тимом!

1 д

0
Шпанац срушио рекорд славног Месија

Фудбал

Шпанац срушио рекорд славног Месија

1 д

0
Борцу крајишки дерби и лидерска позиција

Фудбал

Борцу крајишки дерби и лидерска позиција

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

15

36

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

15

32

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

15

28

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

15

25

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner