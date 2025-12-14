Борцу крајишки дерби и лидерска позиција

Извор:
РТРС
14.12.2025
18:11
Коментари:0
Фудбалери Борца савладали су у крајишком дербију Рудар Приједор (3:0) у мечу 19. кола Премијер лиге БиХ.
Овим тријумфом "црвено-плави" су додатно направили разлику пред велики дерби са Зрињским, сада Бањалучани имају 43 бода, док је гостима из Приједора припао "фењер" са 15 бодова, и сигурно да их на прољеће очекује велика борба уколико желе остати у друштву премијерлигаша.
Водећи гол дјело је Луке Јуричића, који је погодио у 42. минуту из једанаестерца, а претходно је неко од гостују играо руком у свом казненом простору. Исти играч 20-ак минута раније погодио је стативу Жунићевог гола.
И други гол Јуричић је постигао са бијеле тачке, овај пут након прекршаја над младим Декетом у 59. минуту. Био је то Јуричићев 16. гол у сезони.
Само три минута касније погодио је Савић за увјерљивих 3:0.
У јуче одиграним утакмицама Вележ је славио у Добоју против Слоге (1:2), Радник је однио бос са "Грбавице" против Жељезничара у мечу без голова (0:0), док су плијен подијелили и Широки Бријег и Посушје (1:1).
Најновије
Најчитаније
20
44
20
43
20
42
20
24
20
20
Тренутно на програму