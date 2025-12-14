Logo
Large banner

Борцу крајишки дерби и лидерска позиција

Извор:

РТРС

14.12.2025

18:11

Коментари:

0
Борцу крајишки дерби и лидерска позиција
Фото: FK Borac

Фудбалери Борца савладали су у крајишком дербију Рудар Приједор (3:0) у мечу 19. кола Премијер лиге БиХ.

Овим тријумфом "црвено-плави" су додатно направили разлику пред велики дерби са Зрињским, сада Бањалучани имају 43 бода, док је гостима из Приједора припао "фењер" са 15 бодова, и сигурно да их на прољеће очекује велика борба уколико желе остати у друштву премијерлигаша.

Водећи гол дјело је Луке Јуричића, који је погодио у 42. минуту из једанаестерца, а претходно је неко од гостују играо руком у свом казненом простору. Исти играч 20-ак минута раније погодио је стативу Жунићевог гола.

И други гол Јуричић је постигао са бијеле тачке, овај пут након прекршаја над младим Декетом у 59. минуту. Био је то Јуричићев 16. гол у сезони.

Само три минута касније погодио је Савић за увјерљивих 3:0.

У јуче одиграним утакмицама Вележ је славио у Добоју против Слоге (1:2), Радник је однио бос са "Грбавице" против Жељезничара у мечу без голова (0:0), док су плијен подијелили и Широки Бријег и Посушје (1:1).

Подијели:

Тагови:

ФК Борац

Premijer liga BiH

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пропао трансфер Александра Митровића

Фудбал

Пропао трансфер Александра Митровића

2 ч

0
ФИФА објавила важну вијест

Фудбал

ФИФА објавила важну вијест

4 ч

0
Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

Фудбал

Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

9 ч

0
Други "СБ Академија куп" окупио младост региона

Фудбал

Други "СБ Академија куп" окупио младост региона

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner