Logo
Large banner

За длаку избјегнут судар у свемиру

Извор:

Б92

15.12.2025

13:37

Коментари:

0
За длаку избјегнут судар у свемиру
Фото: Printscreen/Youtube/WION

SpaceX тврди да кинески оператер сателита није дијелио податке о локацији.

Судар у свемиру је за длаку избјегнут прошле недјеље када је новопостављени кинески сателит пришао на свега неколико стотина метара једном од приближно 9.000 Старлинк сателита који тренутно раде у ниској Земљиној орбити. SpaceX за то криви оператера сателита због тога што није дијелио податке о локацији.

"Када оператери сателита не дијеле ефемериде својих сателита, у свемиру може да дође до опасно блиских прилазака", написао је Мајкл Николс, потпредседник за инжењеринг Старлинка. "Прије неколико дана, девет сателита је лансирано са Космодрома Ђиућуан у сјеверозападној Кини. Колико нам је познато, није спроведена никаква координација нити раздвајање путања са постојећим сателитима који већ раде у свемиру, што је резултирало блиским прилазом од 200 метара између једног од лансираних сателита и СТАРЛИНК-6079 (56120) на висини од 560 км".

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

Старлинк сателити имају могућност да аутоматски прилагоде путању како би избјегли објекте који им се нађу на путу. Међутим, ти објекти морају бити познати да би систем за избјегавање могао да функционише. У првих шест мјесеци 2025. године, Старлинк летјелице су извеле више од 144.000 таквих маневара.

Проблематични сателит лансирала је компанија ЦАС Спаце, која је одговорила Николсу на платформи X.

"Наш тим је тренутно у контакту ради прибављања више детаља. Сва лансирања компаније КАС Спејс бирају прозоре за лансирање користећи земаљски систем за праћење свемира како би се избјегли судари са познатим сателитима и крхотинама. Ово је обавезна процедура".

Комерцијална компанија за свемирска лансирања, са седиштем у Гуангџоуу у Кини, потом се наизглед дистанцирала од одговорности, наводећи да се инцидент догодио скоро 48 сати након раздвајања терета, до тренутка када је мисија лансирања већ била одавно завршена.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

Према публикацији Спејс, тренутно се у ниској Земљиној орбити прати више од 24.000 објеката, укључујући сателите и свемирски отпад, што је повећање од 76 процената од 2019. године. До краја ове деценије, у том истом региону могло би да буде чак 70.000 сателита у оперативној употреби, углавном у оквиру свемирских интернет-констелација које лансирају приватне и државне организације у САД, Кини и Европи.

Вијести о овом готово судару додатно ће појачати забринутост због великог броја летјелица које раде у истом региону. Према теорији, сваки судар могао би да покрене сценарио Кеслеровог синдрома, у којем би ланчани низ судара уништио постојеће сателите и учинио цијелу ниску Земљину орбиту неупотребљивом.

(б92)

Подијели:

Тагови:

svemir

sateliti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин тражи одштету од Европе - 230 милијарди долара!

Свијет

Путин тражи одштету од Европе - 230 милијарди долара!

2 ч

0
Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

Република Српска

Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

2 ч

0
Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

Република Српска

Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

3 ч

3
АТВ у посјети болници у Требињу: Ево када неуролошко одјељење почиње са радом

Градови и општине

АТВ у посјети болници у Требињу: Ево када неуролошко одјељење почиње са радом

3 ч

0

Више из рубрике

Какве промјене у мозгу може да изазове исхрана заснована на посту

Наука и технологија

Какве промјене у мозгу може да изазове исхрана заснована на посту

8 ч

0
Будите опрезни: Нови Андроид вирус закључава телефоне и снима жртве

Наука и технологија

Будите опрезни: Нови Андроид вирус закључава телефоне и снима жртве

21 ч

0
Више од 200 Дизни јунака долази на ChatGPT

Наука и технологија

Више од 200 Дизни јунака долази на ChatGPT

1 д

0
Повратак Твитера: Нова друштвена мрежа са старим именом

Наука и технологија

Повратак Твитера: Нова друштвена мрежа са старим именом

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

16

16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

16

14

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

16

09

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

16

08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner