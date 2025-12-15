За длаку избјегнут судар у свемиру

Извор:
Б92
15.12.2025
13:37
Коментари:0
SpaceX тврди да кинески оператер сателита није дијелио податке о локацији.
Судар у свемиру је за длаку избјегнут прошле недјеље када је новопостављени кинески сателит пришао на свега неколико стотина метара једном од приближно 9.000 Старлинк сателита који тренутно раде у ниској Земљиној орбити. SpaceX за то криви оператера сателита због тога што није дијелио податке о локацији.
"Када оператери сателита не дијеле ефемериде својих сателита, у свемиру може да дође до опасно блиских прилазака", написао је Мајкл Николс, потпредседник за инжењеринг Старлинка. "Прије неколико дана, девет сателита је лансирано са Космодрома Ђиућуан у сјеверозападној Кини. Колико нам је познато, није спроведена никаква координација нити раздвајање путања са постојећим сателитима који већ раде у свемиру, што је резултирало блиским прилазом од 200 метара између једног од лансираних сателита и СТАРЛИНК-6079 (56120) на висини од 560 км".
Старлинк сателити имају могућност да аутоматски прилагоде путању како би избјегли објекте који им се нађу на путу. Међутим, ти објекти морају бити познати да би систем за избјегавање могао да функционише. У првих шест мјесеци 2025. године, Старлинк летјелице су извеле више од 144.000 таквих маневара.
Проблематични сателит лансирала је компанија ЦАС Спаце, која је одговорила Николсу на платформи X.
"Наш тим је тренутно у контакту ради прибављања више детаља. Сва лансирања компаније КАС Спејс бирају прозоре за лансирање користећи земаљски систем за праћење свемира како би се избјегли судари са познатим сателитима и крхотинама. Ово је обавезна процедура".
Комерцијална компанија за свемирска лансирања, са седиштем у Гуангџоуу у Кини, потом се наизглед дистанцирала од одговорности, наводећи да се инцидент догодио скоро 48 сати након раздвајања терета, до тренутка када је мисија лансирања већ била одавно завршена.
Према публикацији Спејс, тренутно се у ниској Земљиној орбити прати више од 24.000 објеката, укључујући сателите и свемирски отпад, што је повећање од 76 процената од 2019. године. До краја ове деценије, у том истом региону могло би да буде чак 70.000 сателита у оперативној употреби, углавном у оквиру свемирских интернет-констелација које лансирају приватне и државне организације у САД, Кини и Европи.
Our team is currently in contact for more details. All CAS Space launches select their launch windows using the ground-based space awareness system to avoid collisions with known satellites/debris. This is a mandatory procedure. We will work on identifying the exact details and… https://t.co/eNajj5cJxh— CAS Space (@cas_space) December 13, 2025
Вијести о овом готово судару додатно ће појачати забринутост због великог броја летјелица које раде у истом региону. Према теорији, сваки судар могао би да покрене сценарио Кеслеровог синдрома, у којем би ланчани низ судара уништио постојеће сателите и учинио цијелу ниску Земљину орбиту неупотребљивом.
(б92)
Тренутно на програму