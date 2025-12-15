Logo
Large banner

Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

Извор:

СРНА

15.12.2025

13:33

Коментари:

0
Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао је да не постоји казна која ће вратити живот убијеног начелника Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе Приједор Раденка Башића, али да се нада да ће оптуженима у другостепеном поступку бити изречена максимална затворска казна.

Он је нагласио да је веома битно да извршиоци и налогодавци ликвидације Башића добију максималну санкцију коју заслужују.

''Не постоји казна која ће нам вратити у живот Раденка Башића, нити дати адекватну сатисфакцију за његово брутално убиство и губитак великог човјека, професионалца и полицајца и заштитника правде и закона у сваком смислу те ријечи'', навео је Будимир.

radenko basic

Хроника

Пресуда за убиство Раденка Башића: Раилићу 29, Миљатовићу 34 године затвора!

Он је подсјетио да су полицијски службеници данас широм Републике Српске показали солидарност, ишчекујући пресуду убицама њиховог колеге, саопштено је из МУП-а.

''Поносан сам на све припаднике МУП-а и њихов гест. Нико од нас није заборавио то мартовско јутро када је Раденко Башић убијен и вјерујем да тај догађај није оставио равнодушним ниједног грађанина. Зато и пресуда извршиоцимаа мора бити адекватна, јер удар на полицију је удар на државу'', рекао је Будимир.

Будимир-

Република Српска

Будимир и Кострешевић посјетили локацију тактичке вјежбе на Козари

Суд БиХ осудио је данас Александра Миљатовића на 34 године затвора за убиство Башића, док је налогодавцу убиства Далибору Раилићу, који се теретио и за организовани криминал у вези са трговином дрогом, изречена обједињена казна од 29 година.

Раденко Башић убијен је хицем из пиштоља 21. марта 2022. године када је кренуо на посао.

Подијели:

Тагови:

Жељко Будимир

Radenko Bašić

пресуда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

Република Српска

Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

3 седм

0
Будимир: Веће присуство саобраћајне полиције с циљем спречавања саобраћајних несрећа

Република Српска

Будимир: Веће присуство саобраћајне полиције с циљем спречавања саобраћајних несрећа

3 седм

1
Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

Република Српска

Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

3 седм

1
Будимир: Тендер поништен због додатне анализе техничких детаља, а не притиска

Република Српска

Будимир: Тендер поништен због додатне анализе техничких детаља, а не притиска

4 седм

0

Више из рубрике

Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

Република Српска

Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

3 ч

3
Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

Република Српска

Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

4 ч

0
Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Република Српска

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

4 ч

0
Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

Република Српска

Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

4 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

16

16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

16

14

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

16

09

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

16

08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner