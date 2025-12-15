Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

Извор:
СРНА
15.12.2025
13:33
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао је да не постоји казна која ће вратити живот убијеног начелника Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе Приједор Раденка Башића, али да се нада да ће оптуженима у другостепеном поступку бити изречена максимална затворска казна.
Он је нагласио да је веома битно да извршиоци и налогодавци ликвидације Башића добију максималну санкцију коју заслужују.
''Не постоји казна која ће нам вратити у живот Раденка Башића, нити дати адекватну сатисфакцију за његово брутално убиство и губитак великог човјека, професионалца и полицајца и заштитника правде и закона у сваком смислу те ријечи'', навео је Будимир.
Он је подсјетио да су полицијски службеници данас широм Републике Српске показали солидарност, ишчекујући пресуду убицама њиховог колеге, саопштено је из МУП-а.
''Поносан сам на све припаднике МУП-а и њихов гест. Нико од нас није заборавио то мартовско јутро када је Раденко Башић убијен и вјерујем да тај догађај није оставио равнодушним ниједног грађанина. Зато и пресуда извршиоцимаа мора бити адекватна, јер удар на полицију је удар на државу'', рекао је Будимир.
Суд БиХ осудио је данас Александра Миљатовића на 34 године затвора за убиство Башића, док је налогодавцу убиства Далибору Раилићу, који се теретио и за организовани криминал у вези са трговином дрогом, изречена обједињена казна од 29 година.
Раденко Башић убијен је хицем из пиштоља 21. марта 2022. године када је кренуо на посао.
