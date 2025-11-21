Logo
Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је стање безбједности у Српској задовољавајуће и тако ће и остати, јер припадници полиције свакодневно раде на томе.

"Људи у плавим униформама омогућиће вам нормалан и безбрижан живот", рекао је Будимир новинарима након што је у Спомен-цркви у Центру за обуку МУП-а у Залужанима код Бањалуке служена литургија и парастос погинулим припадницима МУП-а.

Он је истакао да је крсна слава МУП-а - Аранђеловдан обиљежена са пријатељима и гостима из цијеле Српске, али и Србије и Русије.

"Ово су ријетки тренуци када се окупљамо у славској атмосфери и прослављамо нашег заштитника Светог архангела Михаила", рекао је Будимир.

Предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић рекао је да тренутно у региону нема овако успјешне полицијске агенције као што је МУП Републике Српске.

"Наша полиција у најкраћем времену реагује и рјешава све проблеме. Она има одличну сарадњу са свим европским полицијским агенцијама, али и са руским и америчким. Добар рад МУП-а је гаранција безбједности Српске и њених грађана, као и мирног сна, због чега овдје нема великих организованих криминалних група. МУП је брз, оперативан и моћан, те се надам да ће га ресорни министар додатно унаприједити", нагласио је Стевандић.

Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић рекао је да је МУП Српске гарант мира, стабилности и безбједности у Републици, али и њеног постојања.

У Одбрамбено-отаџбинском рату више од 780 припадника МУП-а дало је живот за Републику Српску.

