Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

Извор:
СРНА
21.11.2025
12:19
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је стање безбједности у Српској задовољавајуће и тако ће и остати, јер припадници полиције свакодневно раде на томе.
"Људи у плавим униформама омогућиће вам нормалан и безбрижан живот", рекао је Будимир новинарима након што је у Спомен-цркви у Центру за обуку МУП-а у Залужанима код Бањалуке служена литургија и парастос погинулим припадницима МУП-а.
Он је истакао да је крсна слава МУП-а - Аранђеловдан обиљежена са пријатељима и гостима из цијеле Српске, али и Србије и Русије.
"Ово су ријетки тренуци када се окупљамо у славској атмосфери и прослављамо нашег заштитника Светог архангела Михаила", рекао је Будимир.
Предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић рекао је да тренутно у региону нема овако успјешне полицијске агенције као што је МУП Републике Српске.
"Наша полиција у најкраћем времену реагује и рјешава све проблеме. Она има одличну сарадњу са свим европским полицијским агенцијама, али и са руским и америчким. Добар рад МУП-а је гаранција безбједности Српске и њених грађана, као и мирног сна, због чега овдје нема великих организованих криминалних група. МУП је брз, оперативан и моћан, те се надам да ће га ресорни министар додатно унаприједити", нагласио је Стевандић.
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић рекао је да је МУП Српске гарант мира, стабилности и безбједности у Републици, али и њеног постојања.
У Одбрамбено-отаџбинском рату више од 780 припадника МУП-а дало је живот за Републику Српску.
