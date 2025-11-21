Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Извор:
Ако имате недоумице која политика је добра за Српску, не би смјели имати дилему око тога, да све оно што представља Рамо Исак може бити погубно по Републику.
Иако је федерални министар унутрашњих послова, више "ходајући гаф" него озбиљна политичка фигура, то не требало да завара. Његове идеје дијеле многи у ФБиХ, иако можда нису у његовој партији. Та идеја је јасна. Унитарна БиХ. БиХ у којој нема Републике Српске.
Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској
Мало који наступ Исака може да прође, а да не спомене доминанту политички фигуру у политичком животу БиХ у протеклих 25 година. Милорад Додик и СНСД су му толико болна тема да се и јуче огласио и позвао, грађане Српске да не гласају за Синишу Карана.
Наравно, морао је Рамо рећи да се обраћа "ГРАЂАНИМА МАЊЕГ бх. ЕНТИТЕТА".
Није ово први пут да се Исак толико очито "окомио" на Додика.
Многи се сјећају да је управо Рамо међу првима подржао Драшка Станивуковића када је крајем прошле године правио "циркус" по Бањалуци око прерасподјеле јавних прихода за неразвијене општине. И тада, док је градоначелник највећег града Српске гасио свјетла испред Палате Републике, Исак је имао освијетљен пут ка мети.
Какву Драшко Станивуковић води политику и који центар управља са њим када га Рамо Исак подржава?
Док је Станивуковић затварао паркинг код Владе, Исак је подржавао "законите методе присиле предсједника РС Милорада Додика да својим дјеловањем престане наносити штету грађанима Бањалуке".
Станивуковић је тада, бар пред камерама одбио његову подршку, али убрзо су се појавиле слике са њиховог дружења са ифтара. Тада су медији писали да је управо градоначелник Бањалуке позвао федералног министра на дружење.
Управо тај федерални министар, само пар дана пред изборе, за које сви знамо од кога су оркестрирани и шта им је циљ, позива да се не гласа за СНСД-овог кандидата. Не треба бити нешто претјерано упућен у политику да је види јасна жеља Исака.
А та његова жеља, свакако је један од највећих изазова са којим би се Српска могла суочити. То је свакако политичка дестабилизација, урушавање институција, криза легитимитета што би скакао угрозило само позицију Републике унутар дејтонске БиХ.
Када ти народ каже "НЕ", нађи странца који каже "ДА"
А сви знамо како Срби пролазе тамо гдје немају своју државу.
