Каран: Српска се одлучно одупире унитарној БиХ

Извор:

СРНА

21.11.2025

10:21

Коментари:

2
Фото: АТВ

Република Српска се одлучно одупире снагом својих институција унитаризацији БиХ у којој српски народ не би имао субјективитет ни државотворност нити би учествовао у доношењу одлука, већ би постао национална мањина, изјавио је Срни професор уставног права Синиша Каран.

Каран је оцијенио да Република Српска има стабилне институције, које једине могу адекватно одговорити на изазове којим је Српска изложена већ 30 година.

"Право и обавеза институција је да штите Устав и уставни поредак и сва људска права која су загарантована грађанима, али и да граде и развијају Републику Српску ради бољег живота грађана", истакао је Каран у подкасту Срне.

Он је указао да снага Републике Српске има неколико основа на бази којих се Српска успјешно бори против невјероватних притисака и напада на њен уставноправни поредак и позицију која је државотворна.

"Република Српска је у БиХ унијела сав свој уставноправни капацитет који је, према дефиницији апсолутно једнак држави и онда се он нарушавао на различите начине, а управо једна од одбрана су биле снага институција", рекао је Каран.

Он је подсјетио да су напади били различити, од намјере да се имовина републике Српске пренесе на ниво БиХ, до се удара на основне породичне вриједности и идентитет.

"Исисавали су елементе државности, а кључни елемената државности је територија, а територија је имовина. Ако би изузели територију, ви по дефиницији нисте више држава. Кључни ослонац државе је државна власт коју представљају институције које имају народну вољу иза себе. И када узмете тај сегмент државне власти, аутоматски сте обезглавили народ од нечег што је била држава и он постаје само једна аморфна маса", рекао је Каран.

Он је навео да је бошњачка политичка елита, потпомогнута међународном заједницом све до доласка нове америчке администрације, била у функцији унитаризације БиХ, практично претварања БиХ у бошњачку државу у којој би српски народ био национална мањина.

"Када не можете учествовати у државној власти, онда немате ефикасне механизме заштите свог идентитета, а ту мислим на вјеру, образовања, историју, језик и све остало. Када то разбијете, онда разбијете државотворност једног народа", упозорио је Каран.

Он је нагласио да је Република Српска оквир опстанка српског народа који је кроз историју доносио слободу другима, а они су касније урушавали идентитет Срба до те мјере да су покушали и да га физички униште.

"Република Српска је одговор на историјско памћење да се то српском народу више никада не догоди. Слобода је најскупља српска ријеч за коју је српски народ давао огромне жртве", поручио је Каран.

Синиша Каран

