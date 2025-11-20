Logo
Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

20.11.2025

19:33

Министар унутрашњих послова Федерације БиХ Рамо Исак умијешао се у изборе у Републици Српској, позивајући грађане да се окрену онима, који како каже, нуде промјене.

"Сада је тренутак када бирамо између прошлости и будућности", написао је Исак на Фејсбуку.

Он каже да је Синиша Каран, кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, "политичка копија која наставља политику сукоба, напетости и блокада које годинама држе БиХ у немиру".

Рами Исаку смета Каран који је, како истиче, "политичка копија Милорада Додика".

"Сада је тренутак да одлучно одбацимо све што подсјећа на досадашње опасне праксе", поручио је Исак који је познат по величању Насера Орића и који се нудио да ухапси предсједника Републике Српске.

