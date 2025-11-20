Logo
Амиџић: Нешковићу и Вуковићу није било у интересу усвајање буџета

СРНА

СРНА

20.11.2025

18:48

Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић истакао је да делегатима Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Желимиру Нешковићу и Ненаду Вуковићу није било у интересу усвајање буџета који је омогућио да запослени у институцијама БиХ добију оно што су зарадили јер је Нешковић изашао из сале током гласања, а Вуковић није гласао.

"Не могу да вјерујем шта се данас дешавало на сједници. Било је унапријед договорено да ће се данас расправљати о само једној тачки дневног реда, а то је буџет институција БиХ и без икакве најаве и упутства о томе да се ова сједница оптерећује неким другим питањима која су спорна", рекао је Амџић новинарима.

Амиџић је напоменуо иста једнократна накнада бити и у буџету за 2026. годину како би обештетили раднике и њима вратили оно што им припада.

Срђан Амиџић

