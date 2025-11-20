Амиџић: Нешковићу и Вуковићу није било у интересу усвајање буџета

Извор:
СРНА
20.11.2025
18:48
Коментари:1
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић истакао је да делегатима Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Желимиру Нешковићу и Ненаду Вуковићу није било у интересу усвајање буџета који је омогућио да запослени у институцијама БиХ добију оно што су зарадили јер је Нешковић изашао из сале током гласања, а Вуковић није гласао.
"Не могу да вјерујем шта се данас дешавало на сједници. Било је унапријед договорено да ће се данас расправљати о само једној тачки дневног реда, а то је буџет институција БиХ и без икакве најаве и упутства о томе да се ова сједница оптерећује неким другим питањима која су спорна", рекао је Амџић новинарима.
Он је нагласио да се током сједнице дошло у ситуацију да су појединци учинили управо спротно оном што је договорено, те да су Нешковић и Вуковић на данашње засједање дошли са намјером да прекрајају дневни ред како буџет не би био усвојен.
Амиџић је навео да су биле различите опструкције у Представничком дому и да су ови делегати учинили све да сједницу оптерете одређеним тачкама које су спорне и отворене и то када је у питању редослијед.
"Не само то. Нешковић је отишао када је видио да му није прошла идеја о којој је говорио, док је Вуковић, за кога кажу да је делегат из киндер јајета, а ја бих рекао мућак из киндер јајета, гласао против хитне процедуре и није гласао за буџет институција", нагласио је Амиџић.
Кад је ријеч о буџету, Амиџић је изразио задовољство због једнократне накнаде за запослене.
"Та накнада није никаква помоћ. То је оно што су ови људи већ зарадили и то је оно што им припада", појаснио је министар финансија и трезора.
Према Амиџићевим ријечима, изгледа да је био проблем то што су унутар Министарства финансија и трезора предложили први да сав вишак средстава буде упућен онима чија су то средства, а то су радници.
Амиџић је напоменуо иста једнократна накнада бити и у буџету за 2026. годину како би обештетили раднике и њима вратили оно што им припада.
