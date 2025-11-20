Logo
Аустралија уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Танјуг

20.11.2025

18:14

Аустралија уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година
Аустралијским тинејџерима млађег узраста биће затворени налози на Инстаграму, Фејсбуку и Тредсу, као и још неким мрежама, прије него што у тој земљи буде уведена забрана друштвених мрежа за особе млађе од 16 година, преноси данас ББЦ.

Компанија Мета, која је власник ове три мреже, саопштила је да је почела да обавјештава кориснике старости од 13 до 15 година путем имејла и порука да ће им налози бити деактивирани почев од 4. децембра.

Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступиће на снагу 10. децембра, а односи се на платформе као што су ТикТок, ЈуТјуб, Икс и Редит.

Премијер Ентони Албанезе казао је да је циљ ове забране да се "дјеци дозволи да буду дјеца"

Мета и друге компаније противе се овој мјери, али су навеле да ће је поштовати.

Аустралијско регулаторно тијело за интернет процјењује да у тој земљи има 150.000 млађих тинејџера корисника Фејсбука, као и 350.000 њих на Инстаграму, старости од 13 до 15 година.

Платформе које не буду предузеле кораке да блокирају налоге млађима од 16 година могле би да буду кажњене износом до 50 милиона аустралијских долара (око 28 милиона евра), наводи ББЦ.

Комесарка за безбједност на интернету, Џули Инмен Грант, казала је да је циљ забране да заштити тинејџере од "притисака и ризика којима могу да буду изложени док су улоговани на друштвеним мрежама".

Провјера старости корисника биће уведена у Аустралији као обавезна мјера за налоге који користе чет опцију почев од децембра, као и на Новом Зеланду и у Холандији, док ће за остатак свијета важити од јануара, пренио је ББЦ.

Аустралија

društvene mreže

