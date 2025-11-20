Вјетар током урагана Мелиса достигао рекордну јачину

Извор:
Налети вјетра током урагана Мелиса достигли су рекордну брзину од преко 405 километара на сат прошлог мјесеца када је ударио у обалу Кариба, показују подаци Националног центра за атмосферска истраживања америчке Научне фондације, преноси данас ЦБС њуз.
Подаци о јачини вјетра прикупљени су када је авион за праћење урагана испустио мерне инструменте у центар олује.
Ове сонде имају на себи причвршћене мале падобране и биљеже од два до четири очитавања у секунди прије него што падну у океан.
Оваква врста сонди је једини уређај који региструје истовремено податке о притиску, температури, влажности и јачини ветра.
Једна од сонди забележила је да је удар ветра урагана Мелиса достигао брзину од 252 миље на сат (405,5 километара).
Истраживачи су установили да је то најјачи удар ветра који је икада забележила сонда.
Претходни рекорд сонда је регистровала током тајфуна Меги, када је 2010. изнад Пацифика забележена брзина ветра од 248 миља на сат.
Ураган Мелиса изазвао је разорне последице крајем октобра у области Кариба, достигавши јачину 5. категорије, а на десетине људи су погинуле, махом на Јамајци и Хаитију, подсетио је ЦБС.
