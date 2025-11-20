Logo
Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

20.11.2025

19:29

Фото: Dmitry Demidov/Pexels

Италијанска гранична полиција саопштила је да је заплијенила више од 42 тоне парадајз-пиреа лажно означеног као „производено у Италији“, који је у земљу ушао преко Бугарске.

Италијански полицајци заплијенили су парадајз сос у двије одвојене операције након што су зауставили два камиона која су долазила из Бугарске током провјера у луци Бриндизи на југоистоку, саопштила је полиција.

Кина-застава

Економија

Кина водећи трговински партнер Њемачке

Није јасно да ли парадајз пуре потиче из Бугарске или из неке друге земље.

Заплијењене пошиљке биле су намијењене двије италијанске компаније познате по производима од парадајза. Нису откривена имена компанија.

У саопштењу полиције наводи се да би наводна превара генерисала стотине хиљада евра незаконите добити и представљала потенцијални ризик по јавно здравље, „с обзиром на то да се присуство загађивача забрањених законима ЕУ не може искључити“.

Војска

Бања Лука

Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

„Потрошачи би помислили да купују производ из Италије, али ко зна шта би јели“, рекао је за Ројтерс пуковник Емилио Фиора, командант специјалне финансијске полицијске јединице у Бриндизију.

Један од водећих свјетских произвођача парадајз-соса, Италија је у прошлости била умјешана у контроверзу око погрешног означавања парадајз-пиреа увезеног из Кине.

