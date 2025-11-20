Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

Извор:
Агенције
20.11.2025
19:29
Коментари:0
Италијанска гранична полиција саопштила је да је заплијенила више од 42 тоне парадајз-пиреа лажно означеног као „производено у Италији“, који је у земљу ушао преко Бугарске.
Италијански полицајци заплијенили су парадајз сос у двије одвојене операције након што су зауставили два камиона која су долазила из Бугарске током провјера у луци Бриндизи на југоистоку, саопштила је полиција.
Економија
Кина водећи трговински партнер Њемачке
Није јасно да ли парадајз пуре потиче из Бугарске или из неке друге земље.
Заплијењене пошиљке биле су намијењене двије италијанске компаније познате по производима од парадајза. Нису откривена имена компанија.
У саопштењу полиције наводи се да би наводна превара генерисала стотине хиљада евра незаконите добити и представљала потенцијални ризик по јавно здравље, „с обзиром на то да се присуство загађивача забрањених законима ЕУ не може искључити“.
Бања Лука
Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку
„Потрошачи би помислили да купују производ из Италије, али ко зна шта би јели“, рекао је за Ројтерс пуковник Емилио Фиора, командант специјалне финансијске полицијске јединице у Бриндизију.
Један од водећих свјетских произвођача парадајз-соса, Италија је у прошлости била умјешана у контроверзу око погрешног означавања парадајз-пиреа увезеног из Кине.
Најновије
Најчитаније
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Тренутно на програму