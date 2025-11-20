Да ли је све спремно за изборе у Републици Српској?

Аутор:Инес Ђанковић
Биралишта на пријевременим изборима у РС биће отворена за нешто мање од 60 часова. Кратко вријеме припреме, скраћена и никада тиша предизборна кампања и четири страначка и два независна кандидата обиљежиће прве пријевремене изборе у историји Српске наметнуте туђом одлуком.
Право гласа има милион 264 хиљаде 364 бирача уписаних у бирачки списак У Републици Српској. Из Централне изборне комисије БиХ, у скраћеном року и уз мање проблеме у вези са јавним набавкама, поручују да су све стигли како би избори протекли у реду.
"Све је спремно. Данас завршавамо са транспортом изборног материјала. Именовали смо све предсједнике Бирачких одбора и замјенике општинске и градске изборне комисије именовале су чланове бирачких одбора и њихове замјенике", истиче предсједник Централне изборне комисије БиХ Јована Калаба.
Двадесет хиљада 269 бирача има право гласа путем поште и 258 бирача у дипломатско конзуларним представништвима у Београду, Минхену, Берлину и Бечу. У Аустрији је све спремно за гласање, потврђује за АТВ шеф Представништва Републике Српске у овој земљи. Наводи да држављани Српске који живе у Аустрији прате ситуацију и да су спремни да обаве своју грађанску дужност.
"Узимајући у обзир да је рок био кратак и неко мијешање информацијама да ли ће се одржати или неће , али у сваком случају једино бирачко мјесто које ће бити отворено је у Амбасади БиХ у Бечу. Сви који су гласали на изборима 2024. у Аустрији добили су писмо да гласају поштом, а остали који су гласали у Амбасади имаће прилику да гласају тамо, да остваре своје бирачко право", изјавио је шеф Представништва Републике Српске у Аустрији Младен Филиповић.
Након недоумица и довођења у питање одржавања избора, кристално је јасно да ће их бити. Ужурбано се ради и у Градским и општинским изборним комисијама. Послове приводе крају.
"У Бањалуци је регистровано 192 276 бирача који ће гласати на 254 редовна мјеста на којима ће радити 260 одбора. Разлика је што се нека бирачка мјеста цијепају због обимности бирачког списка. Радиће 25 мобилних тимова који ће обићи 870 бирача. Путем поште има право гласа 703 бирача. Ако се неко од регистрованих путем поште затекне у Бањалуци моћи ће да гласа на бирачком мјесту које је придружено редовном бирачком мјесту Центар I", рекао је предсједник Градске изборне комисије Бањалука Дубравко Малинић.
У Бијељини, гдје је због неисплаћених дуговања градска изборна комисија бојкотовала рад, легле су паре па су се прихватили посла. У том граду на списку је 111 хиљада 679 бирача распоређених на 183 бирачка мјеста. Спремно је и седам мобилних тимова за 246 лица пријављених за гласање. Кампања, које као да није ни било, без великих обећања кандидата и по свему судећи незаинтересованости и неупућености грађана, али и необјављивање упутстава о начину гласања за бираче, директно би могла утицати и на излазност.
"Није толико посвећена пажња бирачима као на претходним изборима. Тако да нисам сигурна какав ће одзив бити. Све се сводило на рад политичких субјеката на терену. Објаве о начину гласања локацијама и било чему другом, колико сам могла примијетити, није било у медијима", казала је предсједник Градске изборне комисије Бијељина Дијана Савић Божић.
Били упућени или не, или заинтересовани или не, за пријевремене изборе у РС, у суботу ће градским и општинским изборним комисијама бити подијељен изборни материјал. Биралишта ће бити отворена у недјељу у 7 часова, а затворена исти дан у 19 часова. Обавјештења бирачима нису као ранијих година, али оно што се не мијења је изборна ћутња која почиње 24 часа прије отварања бирачких мјеста.
