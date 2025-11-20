Logo
Каран: Слобода је најскупља ријеч у српској историји, морамо је сачувати

Слобода је најскупља ријеч у српској историји и морамо је сачувати данас, када покушавају да нам је наруше, поручио је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синиша Каран.

"Слобода је најскупља ријеч. За ту ријеч смо дали многе жртве. Управо 9. јануара, створен је оквир који данас познајемо као Република Српска. Међутим, данас неко покушава да нам наруши ту слободу", упозорио је Каран.

Он је позвао грађане на очување Републике Српске.

Централна трибина СНСД-а, дворана Борик

"Ако желите да пратите развој Републике Српске, морате погледати Бањалуку, коју је предсједник СНСД-а Милорад Додик са коалицијом и свим патриотским снагама градио и изградио“, нагласио је Каран.

Каран је истакао да је циљ обнове и изградње нових објеката у Бањалуци.

Централна трибина СНСД-а

"Цијела Република Српска гледа шта ће рећи Бањалука и коју ће поруку послати. Драги грађани, ја вам шаљем поруку из цијеле Републике Српске, од нашег честитог народа, који тражи од Бањалуке да брани Републику Српску и слободу нашег народа“, рекао је Каран.

