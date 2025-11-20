Шпирић: Поражене снаге које су Српску хтјеле да држе као кривца за неусвајање буџета

Извор:
СРНА
20.11.2025
18:36
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је да су усвајањем буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину данас поражене антидржавне и снаге које су хтјеле Републику Српску да држе као кривца за неусвајање овог документа.
"Сви који су покушавали да буџет претворе у политички оружје, да би га наводно блокирала Република Српска, данас су поражени", нагласио је Шпирић.
Он је навео да је глас политичког Сарајева био да све треба да стане, укључујући План раста, Реформску агенду и усвајање буџета, како би се Бриселу послала порука да се са Милорадом Додиком и Републиком Српском не може напријед.
"И те снаге су данас поражене. Оне су и у Представничком и у Дому народа гласале против буџета и то је њихово право. Ово је демократија и ми се не љутимо, али се боримо", истакао је замјеник предсједавајућег Дома народа.
Према његовим ријечима, на данашњој сједници урађен је добар посао усвајањем уставног, законитог и спроводивог буџета који је и уравнотежен.
"Није ријеч о идеалном буџету, о буџету којем се не могу ставити примједбе, али најбољи буџет је онај који је усвојен", рекао је Шпирић новинарима након сједнице Дома народа.
Он је додао да је усвајањем буџета за ову годину дата могућност Фискалном савјету да договори буџетски оквир за наредну годину како би Министарство финансија и трезора у Савјету министара могло креирати буџет за 2026.
Говорећи о покретању виталног наицоналног интереса о три одлуке које су додате на дневни ред данашње сједнице, а односе се на именовање делегата Ненада Вуковића у неколико парламентарних група и комисија, Шпирић је рекао да су три делегата Клуба српског народа који долазе из СНСД-а покренули то питање, а да је даље ствар процедуре.
Он је додао да неће да прејудицира исход засједања Комисије Дома народа која о томе треба да одлучи.
"Можда се постигне договор у Комисији и то би било најбоље, а можда се не постигне па предсједавајући то прослиједи Уставном суду", закључио је Шпирић.
