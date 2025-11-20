Logo
Стевандић: Српска никада јача него данас

Стевандић: Српска никада јача него данас
Фото: АТВ

Ненад Стевандић поручио је на завршној предизборној трибини СНСД-а у Бањалуци да ни санкције, ни потјернице, ни пријетње нису могле сломити Србе, истичући да је Република Српска остала слободна и непокорна.

Стевандић је такође нагласио значај јединства и солидарности у тешким временима.

"Од 1991. године био сам на сваком великом скупу гдје су Срби побиједили, на сваком заједничком договору гдје нисмо дали да нас преваре, понизе, или да изгубимо своју моћ, која је данас, 20. новембра 2025. године, највећа. Прије годину дана све је изгледало другачије. Сви смо били под санкцијама. Ко год није хтио да изда, добио је санкције. Расписали су потјернице да нас похапсе и утамниче", рекао је Стевандић.

Он је додао да је сигурност грађана увијек била приоритет.

"Синиша Каран нас је чувао као министар полиције и хвала му. Никоме није фалила длака са главе, ни нама, ни било ком грађанину Републике Српске."

Поручио је да ће Република Српска наставити да гради своју снагу и слободу, истичући да прошлост учи и опомиње, али не може поколебати одлучност народа.

Централна трибина СНСД-а, дворана Борик

