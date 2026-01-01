Logo
Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

ББЦ

01.01.2026

14:35

Велики број становника Амстердама евакуисан је због пожара у цркви Вонделкерк, јавља Би-Би-Си.

Локални медији објавили су да се сумња да је пожар у цркви, која је изграђена 1880. године и представља популарну туристичку атракцију, вјероватно проузроковао ватромет.

Пожар се брзо раширио, а ватрогасци и даље покушавају да га исконтролишу.

Холандија

пожар

Црква

