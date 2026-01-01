Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Извор:
Велики број становника Амстердама евакуисан је због пожара у цркви Вонделкерк, јавља Би-Би-Си.
Локални медији објавили су да се сумња да је пожар у цркви, која је изграђена 1880. године и представља популарну туристичку атракцију, вјероватно проузроковао ватромет.
Детаљи стравичног пожара у Швајцарској: Најмање 10 мртвих, више повријеђених
Пожар се брзо раширио, а ватрогасци и даље покушавају да га исконтролишу.
1 ч0
3 ч0
4 ч3
4 ч1
