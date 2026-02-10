У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

10.02.2026
22:55
Ново туристичко удружење угледало је свјетлост дана у данском Хорсенсу, иза овог подухвата стоји брачни пар којима је сан да Данцима представи један "занемарени драгуљ" – Босну и Херцеговину.
Ајла и Арман Асовић поставили су себи амбициозан циљ: желе да Данци открију нову дестинацију за одмор.
Са својом туристичком агенцијом недавно основаном брачни пар организује путовања "по мјери" за свакога и то у Босну и Херцговину – земљу из које потичу и коју сматрају неоткривеним туристичким благом за данске туристе. Посебно за оне који желе нешто више од лежања поред базена и опуштања.
"Многи људи који воле активне одморе траже нешто ново. Можда су већ више пута били у Шпанији или Француској, и то је свакако лијепо – али ми можемо да понудимо нешто што је мало ко до сада искусио", каже Арман Асовић.
"Босна и Херцеговина је, по нашем мишљењу, један је од посљедњих неоткривених драгуља у Европи, који још није преплављен туристима", додаје он.
Они нуде активне одморе, са фокусом на пјешачење и вожњу бицикла – али и садржаје за оне који желе да упознају културу земље без превеликог напора.
Било да вас занимају виногради и умјетнички музеји или планинарење и дивља природа, Ајла и Арман су прави водичи ако путујете у Босну и Херцеговину.
Иако живе у Данској од почетка 90-их, родна земља и даље заузима посебно мјесто у њиховом животу.
За њих, туристичка агенција је прије свега начин да другима пруже прилику да доживе земљу коју сами добро познају.
"Вођени смо страшћу и жељом да покажемо наше родно мјесто. Наравно, надамо се да ћемо постати и финансијски успјешни, али то није разлог због ког то радимо. Љубав је та која нас покреће", каже Арман Асовић.
Агенција има седиште у Хорсенсу – и то није случајно. Ту се налазе породица, посао и мрежа познаника брачног пара, а управо овде примећују и посебну радозналост према дестинацији.
"У општини Хорсенс живи доста људи поријеклом из Босне и Херцеговине. Желимо да представимо Босну и Херцеговину пријатељима, колегама и комшијама, како би открили колико тога наша домовина има да понуди", каже Арман, преносе Независне новине.
