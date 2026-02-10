Ухапшен осумњичени за напад на дјечаке у школи

Извор:
Телеграф
10.02.2026
20:55
Коментари:0
Нападач који је ножем избо двојицу ученика школе у Лондону је ухапшен, саопштила је полиција. Ради се о дјечаку старом 13 година, преноси Sky News.
Детектив Лук Вилијамс рекао је да је дјечак за кога се верује да има 13 година ухапшен под сумњом за покушај убиства након што је напустио мјесто догађаја, а оружје је одузето, преноси Телеграф.
О двојице жртава, дјечацима од 12 и 13 година, Вилијамс је реркао:
"Чекамо најновије информације о њиховом стању, иако разумијемо да је њихово стање озбиљно."
Вилијамс је додао да сада истрагу води јединица полиције за борбу против тероризма, али да још није проглашен терористички инцидент.
Економија
Цијене нафте у благом паду
"Ово је брзо развијајућа и сложена истрага, али тренутно не трагамо за било ким другим у вези са овим инцидентом."
"У овом врло раној фази држимо отворен ум у вези са било којом мотивацијом за овакав напада"
"Међутим, због околности, истрагу сада воде службеници противтерористичке јединице лондонске полиције", закључио је он.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
55
22
54
22
48
22
46
Тренутно на програму