Фицо о ЕУ: Стадо оваца без пастира

10.02.2026
20:34
Коментари:0
Европска унија се понаша као стадо оваца које тумара без чобанина, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
Фицо се у уторак састао са колегама из Аустрије и Чешке у склопу тзв. Славковског формата и искористио је прилику да се још једном пожали на неодговорно понашање Брисела које штети конкурентности европских предузећа, преноси РТ Балкан.
- Ми смо слаби јер ЕУ мало ко узима за озбиљно. Велике силе више воле билатералне преговоре са појединачним земљама него са представницима ЕУ. А слаби смо јер немамо добро политичко руководство. Надам се да се нико неће увредити због овог израза, али понашамо се као стадо оваца без пастира - рекао је Фицо.
Словачки премијер је прошлог мјесеца упоредио ЕУ са пропалим салоном за масажу, рекавши да "ако не ради добро, није довољно промијенити кревете, морате промијенити и особље" и то подвукао захтјевом за смјену шефице ЕУ дипломатије Каје Калас.
Свијет
Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна
На састанку са аустријским канцеларом Кристијаном Стокером и чешким премијером Андрејем Бабишем, Фицо је подвукао и штетност "зелене агенде" Брисела, која је за резултат имала пропаст индустрије алуминијума "Словалко".
То је била и тема његовог прошломјесечног писма шефици Европске комисије Урсули фон дер Лајен, у којем је Фицо подвукао да сада ЕУ мора да увози алуминијум из Кине, која далеко више "загађује" при производњи него што се то наводно радило у Словачкој.
Будућност ЕУ зависи од тога да ли ће Брисел наставити да "догматски инсистира на недовољно размотреним амбициозним климатским циљевима" и тако уништи сопствену стратешку индустрију, упозорио је тада Фицо.
Словачки премијер је такође против политике ЕУ да подржи рат Украјине против Русије, због чега је умало страдао од руке проукрајинског активисте 2024. године.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
55
22
54
22
48
22
46
Тренутно на програму