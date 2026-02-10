Најхладнији јануар у Европи у посљедњих 16 година

Извор:
Јутарњи.хр
10.02.2026
19:44
Коментари:0
Европа је забиљежила најхладнији јануар још од 2010. године, с просјечном температуром од 2,34 степена Целзијуса, објавио је Европски центар за средњорочне временске прогнозе (ECMWF).
Истовремено, мјерења на нивоу цијеле планете показала су да је јануар глобално био пети најтоплији откако се врше систематска мјерења, преноси агенција АФП.
Научници Коперникусове службе за климатске промјене наглашавају да хладноћа у једној регији не значи да се планета хлади. Напротив, такви контрасти указују на то да климатски екстреми постају све израженији.
Наводе да су снажни хладни таласи погодили сјеверну хемисферу у посљедњим седмицама јануара, док је ледени ваздух захватио Европу и Сјеверну Америку.
У исто вријеме, мјесечне температуре биле су изнад просјека на великом дијелу свијета, укључујући дијелове Арктика и западне Сјеверне Америке.
"Јануар 2026. године донио је оштар подсјетник да климатски систем може истовремено донијети врло хладно вријеме у једној регији, а екстремну врућину у другој", изјавила је Саманта Бургес, стратешки водитељ за климу у ECMWF.
Глобална температура и поређење с прединдустријским периодом
Просјечна глобална температура у јануару износила је 12,95 степени Целзијуса, што је 1,47 степени изнад прединдустријског нивоа.
Осим захлађења у Европи, Сједињене Америчке Државе погодила је снажна зимска олуја која је донијела снијег и лед на подручју од Новог Мексика до Мејна.
Ипак, апсолутни рекорд и даље држи јануар 2025. године, када је глобална просјечна температура била за 0,28 степени виша него ове године.
Ни температуре мора не доносе олакшање. Како преноси аустријски портал Хеуте, просјечна температура морске површине у јануару износила је 20,68 степени Целзијуса, што је четврта највиша вриједност икада измјерена за тај мјесец.
