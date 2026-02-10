Logo
Најхладнији јануар у Европи у посљедњих 16 година

Извор:

Јутарњи.хр

10.02.2026

19:44

Најхладнији јануар у Европи у посљедњих 16 година
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Европа је забиљежила најхладнији јануар још од 2010. године, с просјечном температуром од 2,34 степена Целзијуса, објавио је Европски центар за средњорочне временске прогнозе (ECMWF).

Истовремено, мјерења на нивоу цијеле планете показала су да је јануар глобално био пети најтоплији откако се врше систематска мјерења, преноси агенција АФП.

Бањалука путеви

Бања Лука

Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима

Екстреми јачају упркос локалној хладноћи

Научници Коперникусове службе за климатске промјене наглашавају да хладноћа у једној регији не значи да се планета хлади. Напротив, такви контрасти указују на то да климатски екстреми постају све израженији.

Наводе да су снажни хладни таласи погодили сјеверну хемисферу у посљедњим седмицама јануара, док је ледени ваздух захватио Европу и Сјеверну Америку.

Изнадпросјечне температуре на великом дијелу планете

У исто вријеме, мјесечне температуре биле су изнад просјека на великом дијелу свијета, укључујући дијелове Арктика и западне Сјеверне Америке.

Кими Антонели

Остали спортови

Млада звијезда Формуле 1 слетио Мерцедесом: Возачку има тек годину дана

"Јануар 2026. године донио је оштар подсјетник да климатски систем може истовремено донијети врло хладно вријеме у једној регији, а екстремну врућину у другој", изјавила је Саманта Бургес, стратешки водитељ за климу у ECMWF.

Глобална температура и поређење с прединдустријским периодом

Просјечна глобална температура у јануару износила је 12,95 степени Целзијуса, што је 1,47 степени изнад прединдустријског нивоа.

Зимске олује погодиле и САД

Осим захлађења у Европи, Сједињене Америчке Државе погодила је снажна зимска олуја која је донијела снијег и лед на подручју од Новог Мексика до Мејна.

Рекорд и даље држи јануар 2025. године

Ипак, апсолутни рекорд и даље држи јануар 2025. године, када је глобална просјечна температура била за 0,28 степени виша него ове године.

Зима у Њујорку

Свијет

Смртоносна зима у Њујорку: Температуре ниже него на Антарктику

Мора и даље неуобичајено топла

Ни температуре мора не доносе олакшање. Како преноси аустријски портал Хеуте, просјечна температура морске површине у јануару износила је 20,68 степени Целзијуса, што је четврта највиша вриједност икада измјерена за тај мјесец.

