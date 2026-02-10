Цијене нафте у благом паду

Извор:
Танјуг
10.02.2026
20:49
Цијене нафте данас су благо пале, док трају константне тензије између Сједињених Америчких Држава и Ирана, упркос знацима напретка у недавним разговорима.
Тако се цијена нафте Брент кретала на око 69 долара по барелу, а америчка сирова нафта WТИ на око 64 одсто, пренио је Трејдинг економикс.
Вашингтон је издао упозорење свим бродовима под америчком заставом да избјегавају иранске воде док пролазе кроз Ормуски мореуз.
Савјет је стигао чак и док се преговори између двије земље настављају након, како се са обе стране наводи, позитивних разговора прошлог петка у Оману.
Међутим, неизвјесност око потенцијалне ескалације остаје, јер Иран и даље инсистира на одржавању обогаћивања уранијума, кључне тачке спотицања за САД.
Трговци такође прате дешавања у вези са индијском куповином руске сирове нафте, након што је посљедњи трговински споразум између Вашингтона и Делхија у вези са замрзавањем увоза руске нафте.
Индија је један од највећих купаца руске сирове нафте и сваки прекид те трговине могао би значајно да подигне цијене нафте.
