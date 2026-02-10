Logo
Цијене нафте у благом паду

Извор:

Танјуг

10.02.2026

20:49

Фото: Pixabay

Цијене нафте данас су благо пале, док трају константне тензије између Сједињених Америчких Држава и Ирана, упркос знацима напретка у недавним разговорима.

Тако се цијена нафте Брент кретала на око 69 долара по барелу, а америчка сирова нафта WТИ на око 64 одсто, пренио је Трејдинг економикс.

Пензионери

Друштво

Одлука која мијења исплату пензија: Шта доноси 1. мај?

Вашингтон је издао упозорење свим бродовима под америчком заставом да избјегавају иранске воде док пролазе кроз Ормуски мореуз.

Савјет је стигао чак и док се преговори између двије земље настављају након, како се са обе стране наводи, позитивних разговора прошлог петка у Оману.

Међутим, неизвјесност око потенцијалне ескалације остаје, јер Иран и даље инсистира на одржавању обогаћивања уранијума, кључне тачке спотицања за САД.

Трговци такође прате дешавања у вези са индијском куповином руске сирове нафте, након што је посљедњи трговински споразум између Вашингтона и Делхија у вези са замрзавањем увоза руске нафте.

Ротација полиција

Свијет

Мушкарац на допусту из затвора убио мајку, супругу и кћерку

Индија је један од највећих купаца руске сирове нафте и сваки прекид те трговине могао би значајно да подигне цијене нафте.

