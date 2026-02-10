Logo
Large banner

Семберски пољопривредници спремни за радове у пољу

Аутор:

Сања Трифковић

10.02.2026

19:45

Коментари:

0
Семберски пољопривредници спремни за радове у пољу
Фото: АТВ

Припремни радови на семберским њивама у пуном јеку. Временске прилике оптималне - вријеме је за прву прихрану озимих усјева. Обилазећи поља под житарицама, надају се још једној родној години, кажу.

"Најважније је ђубриво обезбиједити, то је за дан два, ја имам неких 8 хектара пшенице, то је за два дана готово све и то олако. Посијао сам је на вријеме и баш је у добром стању, баш сам прекјуче мало обилазио у добром је стању", рекао Саво Јовановић из Црњелова.

Када ће се озими усјеви прихранити зависи од тога каква је зима била као и у каквом се стању усјев налази. За добар род пресудан је и квалитет ђубрива. Пшеница се први пут прихрањује крајем фебруара или почетком марта, а други пут пред влатање. Све више произвођача окреће се и фолијарној прихрани.

"Када је у питању уреа, послије 15. фебруара и то може да се баца овако и третира и по ниским температурама, да трактор расипач обавља третман и по ниским температурама код оних произвођача гдје нису кисела земљишта, а друга прихрана на тим земљиштима која нису кисела иде са казном неких мјесец дана касније док на оним парцелама гдје су кисела земљишта ту идемо први пут почетак марта казна, а послије опет мјесец касније опет казна, мада у посљедње вријеме све је више препорука струке да у фази цвјетања оставимо неких 10-так килограма по дунуму казна", казао је агроном Станко Тадић.

Пшеница је у Семберији посијана за око 20 одсто више у односу на прошлу година, а и 500 КМ по хектару подстицаја је мотивисао пољопривреднике. Прихрана једна од најважнијих агротехничких мјера у пољопривреди и иако се због цијена пољопривредници двоуме, стручњаци савјетују да је не избјегавају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Семберија

poljoprivreda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најхладнији јануар у Европи у посљедњих 16 година

Свијет

Најхладнији јануар у Европи у посљедњих 16 година

46 мин

0
Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима

Бања Лука

Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима

52 мин

0
Кими Антонели

Остали спортови

Млада звијезда Формуле 1 слетио Мерцедесом: Возачку има тек годину дана

53 мин

0
Зима у Њујорку

Свијет

Смртоносна зима у Њујорку: Температуре ниже него на Антарктику

59 мин

0

Више из рубрике

Balkan Solar Summit 2026: Енергетска транзиција у пракси

Економија

Balkan Solar Summit 2026: Енергетска транзиција у пракси

5 ч

0
Илон Маск

Економија

Оно што Маск види као сљедећи велики глобални проблем, већина још не примјећује

10 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Цијене нафте порасле због ризика у вези са снабдијевањем

11 ч

0
Хрватска даје БиХ пет милиона евра

Економија

Хрватска даје БиХ пет милиона евра

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner