Семберски пољопривредници спремни за радове у пољу

Аутор:Сања Трифковић
10.02.2026
19:45
Коментари:0
Припремни радови на семберским њивама у пуном јеку. Временске прилике оптималне - вријеме је за прву прихрану озимих усјева. Обилазећи поља под житарицама, надају се још једној родној години, кажу.
"Најважније је ђубриво обезбиједити, то је за дан два, ја имам неких 8 хектара пшенице, то је за два дана готово све и то олако. Посијао сам је на вријеме и баш је у добром стању, баш сам прекјуче мало обилазио у добром је стању", рекао Саво Јовановић из Црњелова.
Када ће се озими усјеви прихранити зависи од тога каква је зима била као и у каквом се стању усјев налази. За добар род пресудан је и квалитет ђубрива. Пшеница се први пут прихрањује крајем фебруара или почетком марта, а други пут пред влатање. Све више произвођача окреће се и фолијарној прихрани.
"Када је у питању уреа, послије 15. фебруара и то може да се баца овако и третира и по ниским температурама, да трактор расипач обавља третман и по ниским температурама код оних произвођача гдје нису кисела земљишта, а друга прихрана на тим земљиштима која нису кисела иде са казном неких мјесец дана касније док на оним парцелама гдје су кисела земљишта ту идемо први пут почетак марта казна, а послије опет мјесец касније опет казна, мада у посљедње вријеме све је више препорука струке да у фази цвјетања оставимо неких 10-так килограма по дунуму казна", казао је агроном Станко Тадић.
Пшеница је у Семберији посијана за око 20 одсто више у односу на прошлу година, а и 500 КМ по хектару подстицаја је мотивисао пољопривреднике. Прихрана једна од најважнијих агротехничких мјера у пољопривреди и иако се због цијена пољопривредници двоуме, стручњаци савјетују да је не избјегавају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
46 мин0
Бања Лука
52 мин0
Остали спортови
53 мин0
Свијет
59 мин0
Најновије
Најчитаније
20
18
20
17
20
16
20
14
20
10
Тренутно на програму