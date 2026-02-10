Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима

Аутор:Весна Азић
10.02.2026
19:38
Четири саобраћајне траке више мање пуне , један готово невидљив пјешачки прелаз и потреба за прелазак коју свакодневно имају стотине Бањалучана. Сваки корак преко тих трака за пјешаке је лутрија. Једни пореде са спортском дисциплином, други истичу да је неопходан опрез. Једно је сигурно, прећи на другу страну улице није нимало једноставно!
"Није безбједно. Осјећам се несигурно. Сваки дан прелазим, живим ту, икс пута ме могло ударити ауто", "Јесте јако је тешко. Никад опрезности довољно на оваквом дијелу пута. Сваки дан прелазим због посла. Дефинитивно би требало да се унаприједи, зато што је велики број удараца пјешака је присутан овдје", "Јесте увијек је ризично прећи", јасни су грађани.
Возачи нису спремни да преузму потпуну одговорност. Труде се да некога не убију, али и сами це плаше да не буду ударени, јер како кажу брзо се вози а одстојање ће не поштује. пјешаци морају да пазе, јер је у многим ситуацијама немогуће стати.
"Па то је њихов проблем, ја водим рачуна о свима, па како буде", истиче забринути возач.
Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке истиче да по важећим стандардима оправљач је дужан да сервисира 100 одсто своје мреже којом управља у периоду од пет година.
"Не треба тежити испуњавању форме, већ да је неопходно реаговати сваки пут кад се укаже потреба.Мислим да је најсигурније извођење подземног пролаза, као што се то рјешава на свим мјестима гдје постоје велики пјешачки токови", објашњава вјештак саобраћајне струке Никола Ћопић.
"Или пасарела, дакле да спуштамо пјешаке токове испод или да дижемо изнад коловоза", додаје Ћопић.
Из Путева Републике Српске стиже кратак одговор.
"Хоризонтална саобраћајна сигнализација обнавља се када постоје задовољавајући временски услови те ће и пјешачки прелаз на коловозу у Булевару српске војске код зграде "Еурохерца" бити обновљен док се стабилизују временске прилике, с циљем квалитетног извођења радова, пошто се ови радови не изводе на температурама нижим од 10 степени Целзијусових'', саопштили су из ЈП Путеви Републике Српске.
Док се услови не стекну, остаје опрез и нада да се неће догодити трагедија.
