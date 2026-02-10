Logo
Large banner

Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима

Аутор:

Весна Азић

10.02.2026

19:38

Коментари:

0
Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима
Фото: АТВ

Четири саобраћајне траке више мање пуне , један готово невидљив пјешачки прелаз и потреба за прелазак коју свакодневно имају стотине Бањалучана. Сваки корак преко тих трака за пјешаке је лутрија. Једни пореде са спортском дисциплином, други истичу да је неопходан опрез. Једно је сигурно, прећи на другу страну улице није нимало једноставно!

"Није безбједно. Осјећам се несигурно. Сваки дан прелазим, живим ту, икс пута ме могло ударити ауто", "Јесте јако је тешко. Никад опрезности довољно на оваквом дијелу пута. Сваки дан прелазим због посла. Дефинитивно би требало да се унаприједи, зато што је велики број удараца пјешака је присутан овдје", "Јесте увијек је ризично прећи", јасни су грађани.

Возачи нису спремни да преузму потпуну одговорност. Труде се да некога не убију, али и сами це плаше да не буду ударени, јер како кажу брзо се вози а одстојање ће не поштује. пјешаци морају да пазе, јер је у многим ситуацијама немогуће стати.

"Па то је њихов проблем, ја водим рачуна о свима, па како буде", истиче забринути возач.

Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке истиче да по важећим стандардима оправљач је дужан да сервисира 100 одсто своје мреже којом управља у периоду од пет година.

"Не треба тежити испуњавању форме, већ да је неопходно реаговати сваки пут кад се укаже потреба.Мислим да је најсигурније извођење подземног пролаза, као што се то рјешава на свим мјестима гдје постоје велики пјешачки токови", објашњава вјештак саобраћајне струке Никола Ћопић.

"Или пасарела, дакле да спуштамо пјешаке токове испод или да дижемо изнад коловоза", додаје Ћопић.

Из Путева Републике Српске стиже кратак одговор.

"Хоризонтална саобраћајна сигнализација обнавља се када постоје задовољавајући временски услови те ће и пјешачки прелаз на коловозу у Булевару српске војске код зграде "Еурохерца" бити обновљен док се стабилизују временске прилике, с циљем квалитетног извођења радова, пошто се ови радови не изводе на температурама нижим од 10 степени Целзијусових'', саопштили су из ЈП Путеви Републике Српске.

Док се услови не стекну, остаје опрез и нада да се неће догодити трагедија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

put

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасност вреба: Дјеца на интернету лако могу постати жртве

Друштво

Опасност вреба: Дјеца на интернету лако могу постати жртве

1 ч

0
Зима у Њујорку

Свијет

Смртоносна зима у Њујорку: Температуре ниже него на Антарктику

58 мин

0
Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

Породица

Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

1 ч

0
Свашта на Скупштини

Република Српска

Свашта на Скупштини

1 ч

0

Више из рубрике

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

3 ч

0
Дракулић тоне у рупама и отпадним водама

Бања Лука

Дракулић тоне у рупама и отпадним водама

21 ч

0
Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

Бања Лука

Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

1 д

0
Маричић: У Бањалуци на једином бирачком мјесту гдје су поновљени избори побиједио Синиша Каран

Бања Лука

Маричић: У Бањалуци на једином бирачком мјесту гдје су поновљени избори побиједио Синиша Каран

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner