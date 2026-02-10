Свашта на Скупштини

Аутор:Андреа Јаглица
10.02.2026
19:09
Коментари:0
Занима вас како се најбоље кисели купус, шта би с Атлантидом, могу ли краве да се пењу уз степенице… Е, па отприлике се само о томе данас није говорило у холу Народне скупштине. А говорило се као да су камере ту први или - посљедњи пут. Повод је био заказана посебна скупштинска расправа о стању у мљекарству и пољопривреди. Опозиција је тражила посебну расправу, колегијум је сазвао сједницу, а владајућа већина се већ изјаснила – нећемо подржати припремљену информацију.
Прича о пољопривреди, међутим, брзо је пропала на дно сет листе данашњег стендапа. Кренуле су оптужбе за шта власт још није сазвала посебну сједницу, али се пробудила и надања за шта се опозиција још нада да хоће. Недељко Гламочак тражио је од Ненада Стевандића да Скупштина расправља и о путу ка НАТО и, како извјештава, добио обећање.
Представници опозиције у наставку су изложили подужу листу припремљених тачака и спремали се да крену - можда и размишљајући да су прилично слудили публику од десетак новинара, још толико сниматеља, радника Скупштине и обезбјеђења. А онда је неко од новинара поставио питање и цијела ствар се потпуно отела контроли. Услиједили су Реформска агенда, избори, НДХ, Јасеновац, мафијаши, Дејтон, Стејт департмент, МАП, укази предсједника, Вијадукт, Угљевик, Лозо, Сердаров, милиони, крађе, корупција, куповина гласова, јавни сервис, правосуђе, битанге и Гранични прелаз Градишка. Без реда и без контроле. И, наравно, сви путеви одвели су до – враћања надлежности Републици Српској и свега оног даље.
Игор Црнадак прецизирао је законе.
А из Владе данас вијест о састанку премијера са специјалним представником Сједињених држава и изјава Саве Минића: ми само желимо заштиту институција Српске и изворни Дејтон.
Али прилика је, изгледа, ту.
Било је данас у Скупштини и ријечи о Бошњацима – за кога су гласали, за шта су криви, шта се од њих очекује, какви су у Српској, а какви у Федерацији. Један од Бошњака из Републике Српске, посланик СДА, за АТВ данас врло самоувјерено о иницијативи за враћање надлежности.
Један други Бошњак, из Федерације, за Фејс ти-ви у покушају самоувјерености.
Шта је Додик продао, купио, обећао, добио, испословао и шта му је обећано – оба ентитета и сви народи, сасвим уобичајено, само о томе причају. Небојша Вукановић, наравно, не признаје Додикове побједе преко баре. Данас је више замјерио предсједнику Скупштине што спава по јефтиним хотелима у Паризу.
Игора Црнатка боли оно што Влада плаћа народу. Рекао је да му смета што Влада троши буџет на најугроженије категорије, али је ваљда хтио да прозове СНСД и партнере што парама из буџета купују останак на власти. Не би то било тако неприродно да Црнадак није у истој партији с неким ко не рјешава баш много осим што дијели бесплатне мјесечне карте, прикључке за воду и легализацију кућа. Ако су уопште још у истој партији. Али, то је већ нека друга тема, о којој, поред купуса, данас такође није било ријечи.
