Више нисте сами: Могу да вас прате без камера и телефона

ВиФи технологија сада може да идентификује људе без камера, користећи начин на који тело ремети сигнал. Иако фасцинантно, ово отвара озбиљна питања о приватности и надзору без пристанка.
Звучи као научна фантастика, али је стварност: научници са Универзитета Ла Сапиенза у Риму развили су систем који може да идентификује људе помоћу обичног ВиФи сигнала. Камера није потребна. Нема микрофона, ни дозволе - само ваше тијело и таласи у ваздуху.
Оно што је до сада био дигитални "шушањ" бежичног сигнала, сада постаје алат за пасивни надзор. Тијело сваког човјека ремети ВиФи таласе на јединствен начин, остављајући невидљиву електромагнетну "сјенку" која функционише попут отиска прста.
Систем користи вештачку интелигенцију да дешифрује како се сигнал понаша док пролази кроз тијело - зависно од грађе, величине и кретања. Тај траг постаје ваш дигитални потпис, који алгоритам препознаје са прецизношћу од преко 95 одсто.
Чак и ако ходате из собе у собу, иза зида или намештаја, систем вас и даље види. Све док постоји активна ВиФи мрежа, ви сте део алгоритамског пејзажа који биљежи и анализира сваки ваш покрет - невидљиво, али упорно.
Оно што ову технологију чини заиста забрињавајућом није њен технички домет - већ то што се користи без вашег знања. Нема захтјева за приступ, нема искачућих обавјештења, нема кликова "Прихватам". Само простор и присуство сигнала.
У том контексту, обичан кафић, канцеларија или чак ваш дом могу постати тачке надзора. Све што је потребно је рутер - остатак одрађује софтвер који тихо скупља податке, анализира и идентификује. Ви мислите да сте сами, али АИ зна да сте ту.
Иако оваква технологија има потенцијал за корисну примену - безбједност зграда, паметне куће, медицински надзор - граница између корисности и злоупотребе је танка као један мегабајт. Кад једном уђе у употребу, тешко ју је зауставити.
Шта спријечава неку компанију, државу или чак хакера да користи ову технологију за праћење без дозволе? У ери у којој приватност већ нестаје под притиском алгоритама, ВиФи надзор је нови корак - тих, невидљив и готово немогућ за детекцију.
Не морате да носите паметан телефон. Не морате да користите камеру. Не морате чак ни да будете на мрежи. Довољно је да стојите у соби где ВиФи функционише - и већ сте постали дио система који вас посматра.
Остаје питање: да ли нас технологија штити или нас посматра? И још важније - да ли ћемо примјетити тренутак када приватност престане да постоји, или ћемо је једноставно замијенити за брзину, практичност и илузију сигурности?
Иако ова технологија још није свуда око нас, вријеме за размишљање о заштити је сада. Физичке баријере које ометају ВиФи сигнал, коришћење жичне конекције и ограничавање броја активних мрежа у простору могу бити први кораци у смањењу изложености.
Још важније је информисање и притисак на законодавце да јасно регулишу сличне технологије. Ако се не изборимо за право на приватност сада, могли бисмо ускоро живјети у свијету гдје је сваки покрет регистрован - без питања, без пристанка, преноси Курир.
