Роналдо прекинуо штрајк

10.02.2026
18:17
Коментари:0
Велику буру је подигао Кристијано Роналдо за вријеме прелазног рока у Саудијској Арабији, а изгледа да коначно добијамо епилог читаве драме, пошто је Португалац ријешио да прекине штрајк, започет у смирај зимске пијаце.
Наиме, према информацијама тамошњих новинара, популарни ЦР7 се враћа својим обавезама у клубу, након што је Мохамед ал Скит, извршни директор клуба за ризик и генерални секретар поднио оставку "из приватних разлога".
Такође, сва је прилика да ће истим путем кренути и предсједник Управног одбора Абдулах ал Маџид. Склањањем овог двојца, Ал-Наср, за чији тим наступа Роналдо, склонио би двије важне фигуре које би тиме постале одговорне за слабе резултате екипе у претходних неколико година.
Ваља истаћи и да би људи блиски Кристијану вратили себи одређене моћи.
Прије свега, говоримо о Жозеу Семеду и Симау Кутињу, извршном и спортском директору клуба.
Подсјећања ради, обојица су у највећој мјери били укључени у спортска питања клуба са функција које тренутно држе, али су им на крају прошле године, одузете финансијске надлежности под наводима да су прекорачивали границе буџета. Са обојицом је порутгалски фудбалер у блиским односима, још од дана у лисабонском Спортингу.
Било како било, изгледа да је Роналдо своју битку у Саудијској Арабији добио, а да ли ће се тријумф показати као довољан за бољитак у Ал-Насру, који не успијева да стигне до трофеја каквима се надао приликом довођења Кристијана- тешко је претпоставити, али одговор дјелује негативно.
