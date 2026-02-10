Logo
Large banner

Роналдо прекинуо штрајк

10.02.2026

18:17

Коментари:

0
Роналдо прекинуо штрајк
Фото: Tanjug

Велику буру је подигао Кристијано Роналдо за вријеме прелазног рока у Саудијској Арабији, а изгледа да коначно добијамо епилог читаве драме, пошто је Португалац ријешио да прекине штрајк, започет у смирај зимске пијаце.

Наиме, према информацијама тамошњих новинара, популарни ЦР7 се враћа својим обавезама у клубу, након што је Мохамед ал Скит, извршни директор клуба за ризик и генерални секретар поднио оставку "из приватних разлога".

Такође, сва је прилика да ће истим путем кренути и предсједник Управног одбора Абдулах ал Маџид. Склањањем овог двојца, Ал-Наср, за чији тим наступа Роналдо, склонио би двије важне фигуре које би тиме постале одговорне за слабе резултате екипе у претходних неколико година.

Ваља истаћи и да би људи блиски Кристијану вратили себи одређене моћи.

Александра Пријовић-03092025

Сцена

Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

Прије свега, говоримо о Жозеу Семеду и Симау Кутињу, извршном и спортском директору клуба.

Подсјећања ради, обојица су у највећој мјери били укључени у спортска питања клуба са функција које тренутно држе, али су им на крају прошле године, одузете финансијске надлежности под наводима да су прекорачивали границе буџета. Са обојицом је порутгалски фудбалер у блиским односима, још од дана у лисабонском Спортингу.

Било како било, изгледа да је Роналдо своју битку у Саудијској Арабији добио, а да ли ће се тријумф показати као довољан за бољитак у Ал-Насру, који не успијева да стигне до трофеја каквима се надао приликом довођења Кристијана- тешко је претпоставити, али одговор д‌јелује негативно.

Подијели:

Таг :

Кристијано Роналдо

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

Фудбал

Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

6 ч

0
Душан Влаховић

Фудбал

"Влаховић ће да иде у Барселону"

7 ч

0
Роналдо спреман да оконча штрајк

Фудбал

Роналдо спреман да оконча штрајк

13 ч

0
"Лудница" на Енфилду: Сити окренуо против Ливерпула

Фудбал

"Лудница" на Енфилду: Сити окренуо против Ливерпула

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner