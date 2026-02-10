Logo
Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

АТВ

10.02.2026

Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу
Фото: Инстаграм

Предсједника Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић састао се данас у Бањалуци са Паолом Замполијем, специјалним изаслаником предсједника САД Доналда Трампа за глобална партнерства

"Разговарали смо о улози спорта у јачању међународне сарадње, повезивању спорта, дипломатије и бизниса, те могућностима будуће сарадње кроз фудбалске и олимпијске пројекте.

Посебан акценат стављен је на развој младих спортиста, унапређење спортске инфраструктуре и размјену искустава са америчким институцијама.

Сагласни смо да спорт представља снажан мост за изградњу партнерстава и отварање нових прилика", рекао је Зељковић.

Vico Zeljković

Паоло Замполи

