Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

Предсједника Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић састао се данас у Бањалуци са Паолом Замполијем, специјалним изаслаником предсједника САД Доналда Трампа за глобална партнерства
"Разговарали смо о улози спорта у јачању међународне сарадње, повезивању спорта, дипломатије и бизниса, те могућностима будуће сарадње кроз фудбалске и олимпијске пројекте.
Посебан акценат стављен је на развој младих спортиста, унапређење спортске инфраструктуре и размјену искустава са америчким институцијама.
Сагласни смо да спорт представља снажан мост за изградњу партнерстава и отварање нових прилика", рекао је Зељковић.
