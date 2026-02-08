Един Џеко оборио још један рекорд у Њемачкој

Извор:
08.02.2026
Един Џеко наставља низати голове и рекорде у њемачком фудбалу.
У сусрету 21. кола Друге Бундеслиге између Шалкеа и Динамо Дрездена, који је завршен резултатом 2:2, бх. нападач постигао је оба поготка за свој тим.
Овим учинком Џеко је постао најстарији играч у историји Бундеслиге, Друге Бундеслиге и Купа Њемачке који је постигао два гола на једној утакмици.
У тренутку новог рекорда имао је 39 година и 327 дана.
Тиме је надмашио досадашњи рекорд који је држао Славомир Чаласкиевиц из Бабелсберга, који је 20. априла 2002. године имао 38 година и 142 дана када је остварио исти учинак.
