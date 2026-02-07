Logo
Партизан славио послије преокрета, па избио на прво мјесто

07.02.2026

16:02

Коментари:

0
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана остварили су нову побједу у оквиру Суперлиге Србије. Гостовали су Раднику из Сурдулице и славили су са 3:2 (3:1) послије преокрета.

Гледали смо потпуно лудо полувреме овог меча у којем је Радник повео у петом минуту преко Садика Абубакара, а потом је Партизан већ до полувремена преокренуо и убједљиво повео.

До изједначења је дошло већ у 8. минуту утакмице послије аутогола Хајдаревића, потом је Демба Сек погодио за 2:1 у 24. минуту, а исти играч је у 38. повисио на 3:1.

Радник је у надокнади стигао до гола преко Гашића, али је све остало на томе.

Сјајно су реаговали црно-бијели у врло стресној ситуацији.

Претходних дана говорило се и о могућој смјени тренера Ненада Стојаковића, али овом побједом је себи мало осигурао позицију, колико је то могуће у околностима у којима ради.

Партизан сада има 50 бодова, држи прво мјесто испред Црвене звезде која је на 48 бодова и утакмици мање.

