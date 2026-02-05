Премијер лига БиХ: Рудар, Слога и Радник прижељкују опстанак

Извор:
Наставак сезоне у Премијер лиги БиХ доноси занимљиву борбу за шампионску титулу, али ништа мање неизвјесно неће бити ни у доњем дијелу табеле.
Опстанак је главни циљ фудбалерима Радника, Слоге и Рудара.
Приједорчани су у најтежој позицији. Тим Перица Огњеновића је посљедњи са 15 бодова колико има и екипа Посушја, а први ривал је Широки Бријег, сутра од 16 часова на Градском стадиону у Приједору.
Тежак изазов на старту је пред фудбалерима Слоге који су први изнад црте са четири бода више од Посушја и Рудара. Екипа Марка Максимовића гостује Зрињском, а шеф струке добојског тима има великих кадровских проблема. Појачање из Спартака Нигеријац Атуле Колинс је сломио ногу, ван строја је Ален Дејановић, док је Срђан Грабеж напустио клуб.
Слога гостује Зрињском сутра од 18 часова, док два сата касније почиње утакмица на „Кошеву“. Сарајево ће дочекати екипу Радника, која са 21 освојеним бодом има шест поена више од опасне зоне. Шеф струке бијељинског тима Душко Вранешевић нада се доброј утакмици и остваривању свих циљева у наставку сезоне.
Своју прву утакмицу у суботу ће одиграти фудбалери бањалучког Борца и то у гостима против Вележа од 18 часова. Коло у недјељу затварају Посушје и Жељезничар.
