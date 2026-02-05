Смијењен Ненад Стојаковић

Извор:
sportklub.rs
05.02.2026
13:07
Коментари:0
Одлуком челних људи фудбалског клуба Партизан, Ненад Стојаковић смијењен је са мјеста тренера црно-бијелих.
Према сазнањима "Спорт клуба", главни заговорник смјене Стојаковића био је потпредсједник за спортска питања Предраг Мијатовић, који је раније био и главни заговорник да наслиједи Срђана Благојевића на мјесту тренера.
Ово је тако трећи тренер који је смијењен од доласка Радне групе на чело Партизана.
Свијет
Нова размjена руских и украјинских заробљеника
Први је то био Саво Милошевић, потом за кратко је тим преузео Марко Јовановић, да би почетком прошле године стигао Срђан Благојевић.
Он је смијењен крајем 2025. године, да би га наслиједио Ненад Стојаковић, који се очигледно није снашао на клупи Партизана.
Црно-бијели су на старту прољећног дијела шампионата ремијем против Радничког из Ниша изгубили прво мјесто на табели Суперлиге.
Стојаковић је Партизан преузео 13. новембра и предводио је екипу као први тренер на шест утакмица.
Свијет
Изненада преминула млада фудбалерка: Клуб потврдио ужасне вијести
И ту је имао учинак од три побједе, један реми и два пораза.
Тако је сада клуб из Хумске на два бода иза Црвене звезде, а "вечити дерби" је све ближи.
Сада је велико питање, ко ће наслиједити Стојаковића, тачније ко ће прихватити да сједне на ужарену столицу тренера Партизана.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму